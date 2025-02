Hrvatski Infinum preuzeo važnu nizozemsku agenciju, radili su za Netflix, Adidas, Nintendo...

Hrvatski Infinum preuzeo je nizozemsku agenciju Your Majesty, javlja poslovni.hr Riječ je o agenciji koja je specijalizirana za dizajn i brendiranje, broji desetak zaposlenika a u svojem portfelju ima rad s tvrtkama kao što su Adidas, Airbnb, Netflix, Samsung, The New York Times, Bentley, Sotheby’s, Los Angeles Lakers, Nintendo, Universal Music Group... Infinum stječe većinski udio u Your Majestyju. Georgios Athanassiadis i Kasper Kuijpers, trenutni vlasnici, ostat će manjinski dioničari i nastaviti razvijati poslovanje s Infinumom. Odnosno, ostat će izvršni direktori Your Majestyja u Amsterdamu.

– Your Majesty donosi vrhunsku kreativnu ekspertizu, a mi njih podupiremo svojom tehnološkom, zajedno imamo sve što je potrebno za razvoj digitalnih proizvoda na najvišoj razini. S novim kolegama uvodimo nove usluge, podižemo standarde i nastavljamo graditi snažnu globalnu organizaciju dok istovremeno dobivamo i značajniju prisutnost na nizozemskom tržištu - rekao je Nikola Kapraljević, izvršni direktor Infinuma uoči jučerašnjeg zajedničkog događaja dvije kompanije na kojem je akvizicija objavljena.

Kaže, postojala je jasna sinergija između dviju kompanija. Your Majesty ima duboko strateško znanje u brandingu, komunikaciji i dizajnu iskustva, ali mu je nedostajala potrebna skala za rad s enterprise klijentima na dugoročnim projektima. To je područje u kojem je Infinum već snažno prisutan. U kombinaciji s veličinom hrvatske tvrtke i inženjerskim znanjem, cilj je stvoriti moćnu kombinaciju koja klijentima omogućuje najbolje iz oba svijeta, a to je pretvaranje složenih poslovnih izazova u intuitivna i vizualno privlačna digitalna rješenja. Infinum je, navodi se, svojim uslugama već pokrivao čitav proces razvoja digitalnih rješenja, no Your Majesty u kolektiv donosi niz užih specijalizacija, poput strateškog kreativnog vodstva, razvoja marketinških strategija i produkcije interaktivnih sadržaja.

Primjerice, agencija stoji iza nedavne viralne kampanje za povratak serije Squid Game, odnosno Igra lignje, na streaming platforme. Postojeći klijenti sada će imati pristup širem bazenu talentiranih ljudi u obje tvrtke i moći će koristiti širi spektar usluga stručnjaka iz Your Majestyja i Infinuma.

– Desetljećima smo ‘igrali iznad svoje kategorije’, ali nam je nedostajao globalni doseg za pravi utjecaj na razini velikih kompanija. Kroz partnerstvo s Infinumom sad možemo ostvariti našu viziju, koja je oduvijek bila raditi na vrhunskim kreativnim projektima za svjetsko tržište - rekao je Georgios Athanassiadis, direktor agencije Your Majesty.

Interesantno je i kako je Infinum već imao prisutnost u Amsterdamu, ali s ovom akvizicijom, Your Majesty će preuzeti njihove operacije u Nizozemskoj. Your Majesty će nastaviti poslovati kao i do sada, s vlastitim radnim procesima i specijalizacijama. Međutim, centralizirat će se određene poslovne administrativne funkcije te resurse u prodaji, marketingu, istraživanju i razvoju itd. Ovo je već treća akvizicija Infinuma u posljednjih nekoliko godina. Nakon preuzimanja njujorške agencije ExpandTheRoom 2023. Infinum je udvostručio prihode na američkom tržištu, a ovaj potez nastavak je njihove globalne ekspanzije s naglaskom na tržišta zapadne Europe, Ujedinjenog Kraljevstva i SAD-a.

U posljednje dvije i pol godine, navodi se dalje, Infinum je uložio 7,5 milijuna eura u akvizicije. Kroz kredit EBRD-a i reinvestiranje vlastitih sredstava osigurali su dodatnih 15 milijuna eura financiranja za buduća preuzimanja u naredne dvije godine, kojima planiraju potaknuti daljnji rast i razvoj kompanije. Infinum trenutno posluje iz osam ureda u Europi, Ujedinjenom Kraljevstvu i SAD-u u kojima radi više od 400 zaposlenih