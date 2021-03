Moja kuća je krcata elektronikom, gadgetima, raznim uređajima i kojekakvom tehnologijom. Oduvijek sam bio lud za svime što se može utaknuti u struju. I čini mi se da sam tu strast prenio na djecu. Otpustio sam ručnu kočnicu u preporučenom odgoju djece bez prevelikog uplitanja tehnologije, ali opet čvrsto ih držim na uzdama da se previše ne izgube u virtualnom svijetu. Opet, nekome će se učiniti pretjerano da djeca rotiraju između laptopa, tableta, mobitela, stolnog računala i Playstationa. A na većini od tih uređaja dominiraju igre. Zapravo tek nekoliko igara: Minecraft, Fortnite, Brawl Stars i - Roblox. Iznenadili biste se koliko djeca u školskoj pa čak i kasno-vrtićkoj dobi znaju o tim igrama. Oni razgovaraju na razini koja je nama neshvatljiva, moji blizanci od 8 godina koriste terminologiju koju mi odrasli ne razumijemo. Zbog svoje ljubavi prema tehnologiji i gamingu brzo sam polovio Minecraft i Fortnite, ali ono što me dočekalo kad sam ušao u svijet Robloxa je naprosto - fascinantno.



Što je Roblox? To zapravo nije obična igra. To je platforma na kojoj igrači uskaču u različite igre i virtualne svjetove te zajedno s milijunima ostalih igrača sudjeluju u nevjerojatno zaraznoj interaktivnoj zabavi. Golemi dio Roblox svijeta je kreiran od strane korisnika, a svatko uz malo znanja može kreirati svoju igru, koja lako može postati veliki hit među igračima.

Baš kao i kod Minecrafta, grafika u Robloxu je vrlo skromna, s obzirom na današnje tehnološke mogućnosti. Međutim, naglasak je na nevjerojatnoj kreativnosti, igrivosti i interakciji između igrača. Tako u Robloxu, osim hrpe originalnog sadržaja i potpuno novih igara, imate i mini verzije Minecrafta, Call of Dutyja, Fortnitea, ali i tisuće drugih igara koje imaju veze s popularnim gaming naslovima, ali i filmskim i TV hitovima.

Moji klinci igraju zajedno, jedan je na stolnom računalu, drugi na laptopu. I zajedno osvajaju svjetove, utrkuju se, skupljaju virtualni novac, zabavljaju se s ekipom, bježe od strašne horor svinje, vulkanske lave, usvajaju i njeguju ljubimce, rješavaju misterije i rade mnoge druge stvari. Naravno, provjeravam sav digitalni sadržaj koji konzumiraju moja djeca i morao sam se uvjeriti u čari Robloxa. I priča je doista fascinantna. U svijetu digitalnih igara ne postoji tako dobro uređena zajednica koja okuplja djecu mlađe dobi, od 5 godina na više.

To je njihov virtualni svijet u kojem su potpuno slobodni i u kojem se uče kreativnosti, timskom radu, natjecanju, zajedništvu i raznim digitalnim vještinama. Nije sve tako blistavo, jer u hrpi raznih igara postoje i one koje možda nisu primjerene za djecu pa je roditeljski nadzor itekako poželjan. Jedna od najpopularnijih igara zove se Brookhaven, a u trenutku pisanja u njoj je bilo aktivno čak 420 tisuća igrača. U igri ste smješteni u veliki grad. Možete kupovati kuće, voziti razna vozila i čak imati posao. Konceptom igra podsjeća na najprodavaniji zabavni proizvod svih vremena, igru Grand Theft Auto. Moja djeca su me navela da opljačkamo banku (baš krasno!), nakon čega smo pobjegli podzemnim tunelima. Potom sam se zaposlio kao pilot pa sam pritisnuo evakuacijski gumb i padobranom se spustio natrag u grad i krenuo u novu avanturu.

Uglavnom, većina popularnih igara u Robloxu je kaotična, ali beskrajno zabavna. I uvijek možete računati na neko društvo, nekoga od milijuna igrača koji imaju neki svoj plan i neku svoju zabavu. Ipak, sadržaj na Robloxu je prilagođen dječjim uzrastima i većina sadržaja se moderira, dijelom automatski, a dijelom i preko brojnih moderatora. Primjerice, u chatu igre možete napisati nešto ružno ili prosto, ali će vam se ta poruka prikazati na ekranu kao skup “hashtagova”, primjerice ako opsujete, drugi će igrači vidjeti ovo “#######”. Naravno, u tako velikoj bazi igrača ima svega, ali u načelu, Roblox je gaming platforma za obiteljsku zabavu i igre koje su potpuno prilagođene djeci. Kreatori Robloxa su jako dobro svjesni da moraju zadržati najvišu razinu kvalitete moderiranja sadržaja jer njihov sadržaj konzumiraju djeca, i to u dobi već od 5 godina pa se pažljivo mora birati ono što se prikazuje na ekranu. Iako je na tržištu već gotovo 15 godina, za Roblox se donedavno nije čulo u globalnim okvirima. Barem u svijetu odraslih.

Sve dok se nije pojavio na Wall Streetu. I zaradio procjenu vrijednosti na 40 milijardi dolara, uz perspektivu rasta od 18% na trenutačnu cijenu. To je bio znak da je Roblox postao globalni fenomen. A brojke mu idu u prilog. Trenutačno ima više od 50 milijuna igrača i 8 milijuna developera koji sudjeluju u izradi novog sadržaja. Roblox unutar igre ima i svoju posebno razvijenu ekonomiju, a valuta koja se koristi u svim igrama je Robux. Osim premium sadržaja koji zahtijevaju pretplatu, Roblox je igru monetizirao upravo kroz svoju virtualnu valutu. Robuxi se mogu kupovati za stvarni novac i potom koristiti u igrama za kupovanje razne opreme, odjeće i raznih kozmetičkih dodataka koje igrače čine posebnima i drugačijima od drugih. U nekim igrama mogu se kupovati oružja, vozila ili specijalne moći.

Odjeću je moguće i samostalno dizajnirati pomoću već razrađenog sustava (nešto kao photo editor) i uploadati u igru. Za sebe ili za prodaju ili razmjenu. I cijeli taj sustav ekonomije moja djeca od 8 godina potpuno shvaćaju i učinkovito koriste. Kako funkcionira odnos developera i korisnika? Iako je Roblox u načelu besplatna igra, taj premium sadržaj i kupovanje Robuxa za stvarni novac omogućuje developerima da zarade svoj dio. Tako će, primjerice, jedan uspješan developer napraviti igru koja će kasnije postati popularna pa će mnogi igrači trošiti Robuxe u njoj, a developeru će ostajati postotak tog potrošenog virtualnog novca. Kad developer skupi dovoljno Robuxa, moći će ga programom Developer Exchange (DevEx) zamijeniti iz virtualne valute u stvarni novac. Sljedeće pitanje je: Tko sve može kreirati igre u Robloxu? Mogu svi! Platforma nudi jednostavne alate pomoću kojih svatko može pretvoriti svoju ideju u stvarnost. Gotovo svi mogu bez problema naučiti kako kreirati igre, pa čak i djeca. Upravo je taj koncept oduševio Wall Street i potencijalne ulagače.



- Ovo je potpuno revolucionaran model. Kreiranje takve vrste digitalnog sadržaja je postao jedan od najpopularnijih oblika zabave, a golema baza korisnika i developera koju ima Roblox stavlja ih među lidere nove generacije, kažu iz američke investicijske banke Stifel.

A kako je sve počelo? David Baszucki i Erik Cassel osmislili su koncept Robloxa još 2004. i prvu verziju pustili na tržište dvije godine kasnije. Vrlo brzo uključili su se brojni developeri koji su samostalno kreirali vlastite igre koje nigdje nisu mogli igrati. “Imala sam u glavi verziju igre o kojoj sam sanjala, ali nigdje nije postojala takva igra pa sam je sama napravila na Robloxu”, priča developerica pod nadimkom Callmehbob, koja je kreirala vrlo popularnu Roblox igru Royale High. Kao i mnogi drugi digitalni sadržaji, igra je eksplodirala tijekom globalne pandemije i lockdowna koji je bio na snazi u većem dijelu svijeta. Broj igrača se u tom razdoblju gotovo udvostručio, a procjene kažu da su developeri zaradili oko 250 milijuna dolara u 2020. Iako su mnogi developeri amaterski Roblox igrači, neki su svoje kreiranje igara pretvorili i u stalni posao, poput već spomenute developerice Callmehbob, ali i profesionalnog švedskog studija The Gang. Jedan učitelj iz Singapura koristi Roblox kako bi svojim učenicima od 11 do 18 godina predavao o dizajnu. Kakva je budućnost Robloxa? Po svemu sudeći - blistava. I kao potencijalno ulaganje na Wall Streetu, kao prilika za developere i sve koji to žele postati, ali i kao gaming sadržaj za djecu. Šareni svjetovi Robloxa već sad su osvojili milijune djece iz cijeloga svijeta, ali raznovrstan, originalan i beskrajno zabavan sadržaj garantira nove brojne avanture u godinama koje dolaze. Možda i ne samo za djecu...