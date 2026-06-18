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Hrvatski startup osmislio AI za javnu nabavu: Priprema prijave

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Hrvatski startup osmislio AI za javnu nabavu: Priprema prijave
Foto: Dado Ruvic

Platforma TOP osmišljena je za tvrtke koje sudjeluju u javnim natječajima, a koristi umjetnu inteligenciju za analizu dokumentacije, organizaciju timova i pripremu ponuda.

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Hrvatski startup TOP razvio je platformu koja koristi umjetnu inteligenciju za pronalazak i analizu javnih natječaja te pripremu prijava, a namijenjena je tvrtkama koje sudjeluju u javnoj nabavi vrijednoj više od 14 milijardi eura godišnje u Hrvatskoj. Platformu TOP (Tender Operating Platform) razvili su inženjeri s Fakulteta elektrotehnike i računarstva Jakov Sikirić i Sven Barac, a sustav koristi AI agente koji pokrivaju cijeli proces prijave na natječaje, od pronalaska prilika do analize dokumentacije i organizacije pripreme ponude. Prema podacima koje iznose osnivači, ukupna vrijednost javne nabave u Hrvatskoj u 2024. godini iznosila je više od 14,3 milijarde eura, dok se velik broj ponuda odbacuje zbog proceduralnih i formalnih pogrešaka. Osnivači navode kako platforma koristi umjetnu inteligenciju za analizu natječajne dokumentacije, izdvajanje ključnih uvjeta, izradu kontrolnih lista, praćenje rokova te organizaciju timova uključenih u pripremu ponuda.

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"Najveći izazov za tvrtke često nije kvaliteta ponude, nego vrijeme potrebno za pronalazak natječaja, razumijevanje dokumentacije i koordinaciju timova", rekao je suosnivač TOP-a Jakov Sikirić, dodajući da je platforma razvijena upravo kako bi se automatizirao administrativni dio procesa i smanjile pogreške koje dovode do odbacivanja ponuda.

Za razliku od postojećih rješenja koja se uglavnom temelje na obavijestima o natječajima, TOP koristi AI agente koji aktivno sudjeluju u procesu pripreme, uključujući analizu kriterija, upravljanje zadacima i procjenu spremnosti za prijavu.

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Platforma omogućuje i upravljanje timskim radom te centralizirano praćenje dokumentacije, a uključuje i analitiku tržišta javne nabave, konkurencije i naručitelja.

"Cilj nam je smanjiti barijere sudjelovanja u javnoj nabavi i omogućiti tvrtkama kvalitetniju pripremu prijava", rekao je suosnivač Sven Barac, istaknuvši suradnju s Agencijom IMC, koja je pomogla u razumijevanju izazova poduzetnika u javnoj nabavi.

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Osnivači navode kako očekuju daljnji razvoj tzv. agentskih AI sustava koji ne samo da pomažu u pretrazi, nego aktivno upravljaju poslovnim procesima, uz planirane dodatne funkcionalnosti platforme u narednim mjesecima.

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