Von der Leyen pozvala SAD na zajedničku kontrolu AI modela: 'Treba ih testirati kao avione!'

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen rekla je u srijedu da je u zajedničkom interesu Sjedinjenih Država i Europske unije da EU koristi najbolje modele umjetne inteligencije, te pohvalila američke poteze kojima se osigurava odgovorno djelovanje tvrtki pri uvođenju novih snažnih modela umjetne inteligencije.

"Koristimo međusobno pouzdanu tehnologiju i naši su financijski sustavi povezani. U našem je zajedničkom interesu da naši građani i tvrtke mogu sigurno koristiti najbolje modele umjetne inteligencije", rekla je von der Leyen na ručku s čelnicima G7 i šefovima tvrtki za umjetnu inteligenciju i tehnologiju.

"Testiramo zrakoplove prije nego što polete. SAD i EU su svjetski lideri u sigurnosti zračnog prometa i možemo pokazati put i u području umjetne inteligencije... Veselim se suradnji sa SAD-om po tom pitanju", dodala je.

Komentari von der Leyen uslijedili su nakon što je Anthropic prošlog tjedna onemogućio svoje najnaprednije modele umjetne inteligencije svim korisnicima nakon što je američka vlada naredila obustavu pristupa tim modelima za strane državljane.

Anthropicov Mythos, razvijen za pronalaženje grešaka u računalnom kodu kako bi pomogao ojačati obranu od kibernetičkih napada, stručnjaci za kibernetičku sigurnost smatraju sposobnim ubrzati napade na tehnološke sustave banaka koje nastoji zaštititi.