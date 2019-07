Hrvatski supertim osvojio je Svjetsko prvenstvo u robotici!

Dva svjetska viceprvaka. Bravo! Kad sudjeluješ u projektu koji iznjedri ovakav uspjeh - obuzme te osjećaj ponosa i ispunjenosti. Ne očekujem da cijela nacija padne u trans kao kad je nogomet u pitanju, ali dobro je napraviti pauzu od afera u politici i za promjenu čuti nešto ovako veliko i pozitivno. Što reći... Ništa, djeca su ovim uspjehom rekla sve. A vi pričajte o njima i o mentorima koji su bili uz njih. Ne zbog sebe i lajkova. Pričajte da druga djeca i njihovi roditelji vide što se radi i što se sve može, napisao je u subotu na Facebooku oduševljeni tajnik Hrvatskog robotičkog saveza Željko Krnjajić.

Čestitao je tako mladim hrvatskim robotičarima koji su postigli iznimni uspjeh na svjetskom natjecanju u robotici RoboCup 2019. Sydney.

Danas je dvama drugim mjestima od subote dodano i zlato u kategoriji Rescue Line, ali u konkurenciji supertimova, gdje se naša ekipa "Školska knjiga CRO Team" natjecala u kombinaciji sa švedskom ekipom "Galären". Tome su dodali i posebnu nagradu za programsko rješenje (Best Victim Rescue Solution).

- Opet na vrhu svijeta! Kad vam kažemo da su mladi Hrvati najbolji u robotici, zvuči nestvarno. Ali zaista je tako. Jučer smo vas obradovali s dva druga mjesta, a danas u tu priču dodajemo i naslov svjetskih prvaka - pohvalili su se na Facebook stranici Hrvatskog robotičkog saveza.

Hrvatsku je na svjetskom natjecanju u robotici RoboCup 2019 Sydney, Australija u junior kategorijama predstavljalo ukupno 6 ekipa:

Kategorija Rescue Line - Srebrna medalja

Kategorija Rescue Line Supertimovi - Zlatna medalja

Posebna nagrada Best Victim Rescue Solution

ekipa Školska knjiga CRO Team

Mentor: Ivica Kolarić, asistent mentora: Filip Patčev

Natjecatelji: Antonio Dijanić, Borut Patčev i Dora Dijanić

Kategorija Rescue Maze - Srebrna medalja

ekipa Gebruder Weiss CRO team

Mentor: Jelka Hrnjić

Natjecatelji: Marko Pongrac i Juraj Kolarić

Kategorija Soccer Open League

ekipa Wires Cro Team

Mentor: Jelka Hrnjić

Natjecatelji: Roko Bekavac i Jerko Ćubić

Kategorija Rescue Simulation

ekipa MIOC Cro Team

Mentor: Ivica Kolarić

Natjecatelji: Leon Stjepan Uroić i Ivan Milinović

Kategorija On Stage Advanced

ekipa Cro Blue Adriatic

Mentor: Lucija Špacal, asistent mentora: Ana Bodlović

Natjecatelji: Ante Kraljević, Frane Radić i Mia Pivčević

Kategorija on Stage Preliminary

ekipa Cro Sisak

Mentor: Dorian Tepić, asistenti mentora: Tomislav Šebalj, Nevio Marjanović i Gabrijela Jozić

Natjecatelji: Ema Tatić, Sara Terman i Sara Tatić