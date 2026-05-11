Hrvatski učenici među najboljih deset na Prirodoslovnoj olimpijadi zemalja EU

Hrvatski učenici osvojili su srebrne medalje i plasirali se među deset najboljih timova na Prirodoslovnoj olimpijadi Europske unije 2026. u Lundu u Švedskoj, pod mentorstvom nastavnika PMF-a, javlja njihov tim.

Na natjecanju EOES je sudjelovalo 48 timova (ukupno 144 učenika) iz 23 zemlje članice Europske unije. Oba hrvatska tima pokazala su izvrsno znanje i vještine iz fizike, kemije i biologije te su oba tima osvojila srebrne medalje, odnosno ušla u deset najboljih timova na ovom prestižnom natjecanju. Srebrne medalje našim učenicima dodijelila je švedska fizičarka Anne L’Huillier, dobitnica Nobelove nagrade za fiziku 2023. godine, objavio je PMF.

U timu A bili su učenici:

Ana Piroš iz III gimnazije, Osijek

Lena Posavec iz OŠ Alojzija Stepinca, Zagreb

Luka Novosel Glavočević iz Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga, Križevci

U timu B bili su učenici:

Matej Zajec iz V gimnazije, Zagreb

Davor Sokač iz I gimnazije, Zagreb

Matej Jedvaj iz Prirodoslovne škole Vladimira Preloga, Zagreb

Podsjetimo, domaćin EOES 2025. bio je Grad Zagreb. To je natjecanje namijenjeno učenicima do 17. godine koji se natječu timski u rješavanju interdisciplinarnih praktičnih zadataka iz fizike, kemije i biologije. Od natjecatelja se zahtijeva spretnost u eksperimentalnom radu i obradi podataka te znanstveni pristup rješavanju problema.

Šećer i voda

Na ovogodišnjem natjecanju tema prvog zadatka bio je šećer. Učenici su analizirali brzinu fotosinteze i nastajanja šećera u šećernoj repi, utjecaj temperature i pH na enzim katalazu u tkivu šećerne repe te odredili gustoću puči u listovima šećerne repe različite starosti.

U drugom zadatku poveznica tri prirodoslovna područja bila je voda. Kvaliteta vode je od temeljne važnosti, ne samo za prehranu i poljoprivredu, već i za održivost osjetljivih ekosustava.

- Uz izazove natjecanja naši su učenici imali priliku družiti se i zabavljati s vršnjacima iz 23 države EU. Sudjelovanje na ovom međunarodnom natjecanju nije samo prilika da učenici pokažu svoje znanje i vještine već je i prilika za mentore koji stječu iskustvo u pripremi kvalitetnih ispitnih materijala, a u raspravi s mentorima iz država Europske unije uspoređuju nastavne programe i načine izvođenja nastave - javlja PMF.

Čestitamo svim našim učenicima!