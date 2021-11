Video igre neizostavni su dio života mladih u Hrvatskoj, gotovo svi mladi u Hrvatskoj između 12 i 25 godina (njih 97 posto) igraju video igre na računalu, tabletu ili mobitelu, polovica ih igranje prakticira svakodnevno, a 40 posto njih se ponekad toliko uživi u igranje da na nekoliko sati zaborave jesti ili piti. Podaci su to iz istraživanja o navikama mladih u gamingu koje je proveo Hrvatski Telekom u suradnji s agencijom za istraživanje tržišta SmartUp.

Kada je riječ o rizicima gaminga, mladi su pokazali relativno visoku svijest o opasnostima, no unatoč tome i dalje njih 50 posto ulazi u neka od riskantnih ponašanja smatrajući da se loše stvari prvenstveno događaju drugima. Čak 81 posto mladih svjesno je da može postati ovisno o igricama, no i dalje ih 60 posto u dobi od 12 do 15 godina igraju nekoliko sati na dan riskirajući kvalitetno obavljanje školskih i obiteljskih obveza.

Istraživanje je pokazalo da je oko 50 posto mladih u nekoj od igara prihvatilo poziv nepoznate osobe na dodavanje na listu prijatelja, a isto toliko ih doživjelo neki oblik psovki, vrijeđanja i agresivnih ponašanja tijekom igranja. Također, dvije trećine mladih zabrinuto je oko krađe lozinke ili osobnih podataka s igrače platforme, primanja prijetećih slika, objavljivanje privatnih podataka ili neistina o njima, predstavljanja odraslih kao tinejdžera te slanja vlastite slike i videa online frendu kojeg ne poznaju u stvarnom svijetu.

Istraživanje je po prvi puta testiralo i odnos prema djevojkama u gaming svijetu, koje su sve više izložene isključivanju i zlostavljanju. I tu je zabilježen značajan disparitet u shvaćanju gaming vještina djevojaka u očima djevojčica i dječaka, što je zapravo temelj loših ponašanja prema djevojkama u gamingu. Naime, dok 70 posto djevojaka smatra da može igrati i bolje od dječaka, to isto misli između 40 i 50 posto dječaka.

Svjestan svih rizika, ali i koristi koje odgovorno igranje donosi kreativnosti i inovativnosti mladih ljudi, Hrvatski Telekom pokrenuo je prvi YouTube gaming show, Ultimate Gamer, amatersko natjecanje u igranju igara, u sklopu kojeg će mlade ljude uz zabavu i u njima prilagođenom okruženju, dodatno educirati o važnim temama. Sastavni dio svake emisije bit će tzv. Tajno znanje, u kojem će poznati mentori mlade igrače educirati o odgovornom igranju, kako se zaštititi od potencijalnih opasnosti u virtualnom svijetu, ali i kako razviti nove vještine koje im mogu pomoći u budućnosti. Čak sedam djevojaka od ukupno 12 natjecatelja bit će zaduženo za razbijanje spolnih predrasuda u gamingu.

- Hrvatski Telekom svjestan je rizika kojima gaming izlaže mladima, ali još smo svjesniji svih koristi koje im odgovorno igranje donosi. Zbog toga nam je edukacija mladih i njihovih roditelja iznimno važna. Nakon iznimno popularne HT e-Lige, pokrećemo prvi YouTube gaming show u Hrvatskoj u kojem ćemo izabrati najboljeg amaterskog mladog gamera u Hrvatskoj. Uvjereni smo da će show mlade diljem Hrvatske jako dobro zabaviti, ali i puno toga naučiti. Odgovorno ponašanje u digitalnom svijetu postaje sve važniji element osnovnih vještina koje moramo izgraditi kako bi mogli iskoristiti sve prilike koje nam donosi tehnologija - kazala je Branka Bajt, direktorica Sektora za brend Hrvatskog Telekoma.