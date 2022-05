HT organizirao prvi metaverse 'event' u Hrvatskoj: 'Ovo će biti sljedeća generacija interneta'

Hrvatski telekom (HT) u srijedu je predstavio ulogu mrežne infrastrukture u izgradnji metaverzuma ili ogromne interoperabilne mreže virtualnih 3D svjetova, što je i iduća generacija interneta koja neće zamijeniti današnji nego će ga nadograditi.

"Metaverse ili metaverzum je iduća generacija interneta gdje se radi o 3D iskustvima s digitalnim sadržajem te se nakon sadašnje interakcije čovjeka i interneta to 'diže' na interakciju čovjeka sa digitalnim okruženjem", objasnio je član uprave HT-a i glavni direktor za tehnologiju i IT Boris Drilo.

U metaverzumu se, kako je dodao, spaja fizičko i digitalno, a svijet virtualnog je što sličniji realnosti i s time su mogućnosti jako velike, od marketinga i upotrebe u turizmu za promociju destinacija, vođenje razgleda i drugog, do medicine i obrazovanja, što su na predstavljanju komentirali doktor Natko Beck i profesor geografije Dejan Nemčić.

To je potencijalno i iduća velika era u računarstvu, jer zbog velike tehnološke zahtjevnosti sad je još u ranoj fazi, ali se očekuje evolucija u idućim godinama.

Drilo je kazao i da je to nova tehnologija koja koristi avatare kao digitalni identitet za ulazak u metaverse svijet i konzumiranje sadržaja u njemu, slično kao što se danas koriste lozinke za ulazak u virtualni svijet.

Po prognozama analitičke globalne kuće, metaverse bi za četiri-pet godina, od oko 2026. na dalje, mogao postati nešto što se redovno koristi ili tzv. mainstream, a mnoge svjetske velike kompanije, poput Disneya, McDonaldsa i drugih već na tome ozbiljno rade.

Također i telekomi, pri čemu je Drilo kazao da su u HT to razvijali zajedno s DT-om oko godinu dana, te su ta dva telekoma i među rijetkima za sada u Europi koji su u razvoju toga došli do te razine da mogu predstaviti i konkretno iskustvo korištenja.

Tako je nekoliko hrvatskih novinara među prvima na HT-ovom predstavljanju 'ušlo' u metaverzum, a nakon što su u HT kreirali njihove osobne avatare na osnovi fotografija lica. Tako su se njihovi avatari, uz osobno usmjeravanje s virtualnim (VR) naočalama i dva 'joysticka' kretali u novom svijetu, bili na obali mora, u planinama, restoranu i slično, pa i trčali i skakali, sve zapravo stvarno sjedeći na jednom mjestu, stolici.

Neka daleka buduća mogućnost bit će primjerice i da avatar bude na nekoj konferenciji, pa i govori ako treba, što usmjerava njegova stvarna osoba s neke sasvim druge lokacije ili dijela svijeta.

"Za to su nam važne brze optičke mreže, bez kojih to nije ni moguće, i sve optičke brze veze koje smo realizirali do sada prema više od 500 kućanstava u Hrvatskoj zapravo već to podržavaju i omogućuju da se ovakva razina metaversa sada može koristiti", zaključio je Drilo.