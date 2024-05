Kristijan Iličić pokrenuo globalnu eSIM aplikaciju Lyntel: 'Spojio sam dvije ljubavi'

Kristijan Iličić, svjetski putnik, poduzetnik i vlasnik putničke agencije Nomadik Travel, s poslovnim je partnerima lansirao eSIM aplikaciju Lyntel koja omogućava kupovanje podatkovnog prometa u više od 150 destinacija i država svijeta.

eSIM je digitalna SIM kartica koja omogućava aktivaciju podatkovnog plana operatera bez upotrebe fizičke SIM kartice. Ona za razliku od fizičke SIM kartice koju treba staviti u mobitel funkcionira kao korisnički profil.

Tržište eSIM je u velikom porastu, u SAD se primjerice više i ne može kupiti novi Iphone s fizičkim simom već sve funkcionira preko eSim-a, a i kod nas svi noviji modeli mobitela nude tu opciju. Posve je jasno da je to tržište na kojem sada treba aktivno sudjelovati.

Upravo tako je razmišljao i Kristijan Iličić, pa je sa svojim poslovnim partnerima osmislio eSIM aplikaciju Lyntel koja će prije svega olakšati život ljudima koji puno i često putuju.



- U ovoj aplikaciji sam spojio svoje dvije ljubavi – informatiku i putovanja - kaže Kristijan Iličić.

'U fokusu nam je kvaliteta povezanosti'

- I prije sam stvarao uspješne proizvode vezane za internet i komunikacije – počevši od svog prvog portala koji sam prodao za sedmeroznamenkastu cifru. Bilo je jasno da ću se kad tad posvetiti i kreiranju globalne aplikacije, a kao nagrađivanom najvećem travel blogeru na Balkanu, bilo mi je posve logično da ta aplikacija ima veze s putovanjima. No, zašto baš ovakva? Na tome tržištu već postoje neka rješenja, no moji poslovni partneri i ja smo htjeli da ova aplikacija bude jednostavna za korištenje, ali i da nudi besprijekornu internetsku vezu. Dakle, išli smo za time da u fokusu bude kvaliteta povezanosti, 5G mreža gdje god je to moguće, i u tome smislu je cijena došla na drugo mjesto. Nastojali smo da paketi budu povoljni, no primarno nam je bilo da ono što kupite bude i ono što ste željeli – veza bez pucanja - rekao nam je Iličić.

U 21. stoljeću je većini ljudi izrazito važno da ostanu povezani ma gdje se nalazili, ne samo zato što je lijepo javiti sve svojima kod kuće i slati fotografije s nekih dalekih, lijepih destinacija već i zato što mnogi danas rade kao digitalni nomadi. Kristijan Iličić je do sada proputovao 194 države svijeta, pa dodaje, zna o čemu govori. Kao profesionalnom putniku i digitalnom nomadu, povezanost mu je od vitalnog značaja.

- Često sam imao problem kada bih kopnenim putem prelazio granicu. To je osobito došlo do izražaja na putovanju zapadnom Afrikom. Imao sam užasan problem da uopće pronađem gdje kupiti SIM karticu, a i tada je taj internet znao biti loš ili dosta preplaćen za ponuđenu uslugu. Upravo zato sam odlučio da ću imati svoju eSIM aplikaciju koju mogu napraviti točno onako kako mi odgovara, dakle, da bude jednostavna za korištenje, da je internet veza pouzdana i najvažnije – da se mogu odmah povezati na internet čim sam ušao u državu. Jer upravo tu, na granici, morate riješiti mnoge probleme – kojim prijevoznim sredstvom dalje? Koji smještaj? Koje su opcije? Trebaju vam informacije, treba vam Google Maps, treba vam sve što je lako i brzo dostupno na internetu. Aplikacija Lyntel nudi jedan elektronski SIM i kad ga dodate na svoj mobitel možete početi kupovati pakete s podatkovnim prometom. Instalira se vrlo jednostavno. Nakon skidanja aplikacije registracija je gotova za minutu i odmah možete početi kupovati pakete prometa za željenu destinaciju - kaže Iličić.

Uskoro dodaju još 50 novih država

Objašnjava način na koji aplikacija radi.

- Ako ste planirali putovanje kroz više država s boravkom u njima ili pak putujete na jednu daleku destinaciju, ali povezanim letovima s višesatnim layoverima u više država, sada možete unaprijed kupiti podatkovni promet za sve predviđene države u visini koja vam odgovara tj. koliko procijenite da ćete potrošiti. Svaki put kad sletite u novu državu prebacite se na eSIM i on će automatski prepoznati državu u kojoj se nalazite i moći ćete odmah koristiti internet. Cijene paketa su finalne, nema skrivenih troškova, koliko ste kupili, toliko ćete potrošiti - dodaje.

Ovih dana rade, kaže, na tome da dodaju još 50 novih država i destinacija kao i neograničen promet po danima.

- To će biti u ponudi za nekih mjesec i pol. Razgovarao sam sa svojim poslovnim partnerima i odlučili smo da nam je primaran fokus kvaliteta podatkovnog prometa. Želimo najbolju moguću konekciju. Usto želimo u različitim državama svijeta imati sve usklađeno s telekomunikacijskim propisima i standardima. Morali smo odgovoriti regulatornim zahtjevima kako bismo osigurali da Lyntel posluje zakonito i sigurno na svakom tržištu na kojem poslujemo - kaže Iličić.

Tvrtku Lyntel osnovao je, priča nam, s partnerima u Dubaiju gdje je i glavno sjedište tvrtke, a tvrtka ima svoje urede i u Hrvatskoj, Bosni i Jordanu.

- U ovome projektu su uz mene i Hasan koji je zadužen za komercijalni dio, Anes – zadužen za development i Mohamed – zadužen za product management i connectivity. Mi smo jezgra svega, no nismo sami. Već smo u samom početku uspjeli proširiti svoj tim na talentirane programere, marketinške stručnjake i dizajnere, pa na aplikaciji Lyntel trenutačno radi 10 pojedinaca iz Dubaija, Jordana, Hrvatske, Bosne i Srbije - kaže Kristijan, navodeći kako se eSIM aplikacija Lyntel skida preko linka http://lyntel.io/e-sim koji odmah vodi na trgovinu od uređaja.