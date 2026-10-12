HT osvojio zlato i ušao među pet najboljih tvrtki po EcoVadisu

Hrvatski Telekom osvojio je zlatnu EcoVadis medalju za održivost s rezultatom od 84 od mogućih 100 bodova, čime se svrstao među najboljih pet posto kompanija koje je EcoVadis ocijenio u posljednjih 12 mjeseci na globalnoj razini. Ovo međunarodno priznanje potvrda je kontinuiranog napretka HT-a u području održivog i odgovornog poslovanja.+

Procjena svake kompanije obuhvaća 21 kriterij kroz četiri ključna područja: okoliš, rad i ljudska prava, etiku i održivu nabavu. Ocjenjivanje se temelji na konkretnim politikama, aktivnostima i ostvarenim rezultatima kompanije te dokazima o njihovoj provedbi, uz metodologiju koja se oslanja na međunarodno priznate standarde održivosti.

„Održivost za nas nije zasebna inicijativa, već sastavni dio odgovornog i dugoročno uspješnog poslovanja. Zlatna EcoVadis medalja i plasman među najboljih pet posto ocijenjenih kompanija snažna su potvrda napretka koji smo ostvarili i visokih standarda koje gradimo kroz cijelu organizaciju. Ujedno, ovaj rezultat našim partnerima i drugim dionicima jasno pokazuje našu predanost održivom i odgovornom poslovanju te vrijednostima koje želimo graditi kroz dugoročna partnerstva. Posebno me veseli što je ovaj rezultat zajednički uspjeh naših timova i dodatni poticaj da nastavimo stvarati održivu vrijednost za naše korisnike, partnere i društvo“, izjavila je Marijana Bačić, članica Uprave i glavna operativna direktorica za poslovne korisnike Hrvatskog Telekoma.

Održivost je sastavni dio strateškog pristupa poslovanju HT-a i integrirana je u različite segmente poslovanja, od upravljanja utjecajem na okoliš i odnosa prema zaposlenicima do etičnog poslovanja i odgovornog upravljanja lancem dobave. Zlatna EcoVadis medalja dodatna je potvrda napretka kompanije i poticaj za nastavak unaprjeđenja održivih praksi i stvaranja dugoročne vrijednosti za korisnike, zaposlenike, partnere i društvo.

Više informacija o EcoVadis priznanju Hrvatskog Telekoma, metodologiji i valjanosti priznanja dostupno je na https://recognition.ecovadis.com/ZW2LjQsgh0SNdZWCFlFZ0Q