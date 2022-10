HT u deset županija gradi novu optičku mrežu, do kraja 2023. brza veza za 150.000 domova

Hrvatski Telekom započeo je s projektima izgradnje širokopojasnog pristupa sljedeće generacije (eng. Next Generation Access – NGA) na području deset županija u Hrvatskoj, izvijestili su iz kompanije. Navode kako će do do kraja 2023. godine za gotovo 150 tisuća novih korisnika na područjima gradova, općina te sub-urbanih i ruralnih područja diljem Hrvatske omogućiti brzi (+40 Mbit/s) i ultra-brzi (+100 Mbit/s simetrično) širokopojasni pristup internetu.

Kako navode, još 2020. su s predstavnicima lokalne i regionalne samouprave potpisali 13 Sporazuma o partnerstvu u provedbi projekata izgradnje mreže širokopojasnog interneta kojima su se obvezali do kraja 2023. godine izgraditi optičke mreže na području deset županija u Hrvatskoj.

Ovime, navodi se, u digitalizaciju dijelova Hrvatske, na kojima trenutno takva infrastruktura ne postoji, ulažu 328 milijuna kuna vlastitih sredstava za vrijeme provedbe projekata, dok ukupna vrijednost prihvatljivih troškova na projektima koje razvija HT, zajedno s javnom komponentom, iznosi 651 milijun kuna.

Projekt se provodi sukladno strukturnim pravilima Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes.

- Kvalitetna optička infrastruktura i brzi Internet preduvjet su trenutnog i budućeg razvoja te osiguravanja bolje kvalitete života naših sugrađana. Kao najveći privatni investitor u digitalizaciju Hrvatske, kontinuirano radimo na povezivanju svih njezinih dijelova i gradimo mrežu u velikim i malim gradovima, prigradskim i ruralnim područjima. U sklopu ovih projekata, omogućavanjem brzog Interneta u dijelovima Hrvatske u kojima on dosad nije postojao, za 150.000 korisnika osigurat ćemo preduvjete za jačanje gospodarske djelatnosti i stvaranje bolje budućnosti uz korištenje najmodernijih tehnologija današnjice. I u narednom razdoblju ostajemo fokusirani na naše investicije u razvoj mrežne infrastrukture, osobito u optiku i 5G, koje su okosnice digitalizacije društva i gospodarstva Hrvatske - izjavio je Boris Drilo, član Uprave Hrvatskog Telekoma i glavni direktor za tehniku i informacijske tehnologije Hrvatskog Telekoma.

Uz lakši pristup svim digitalnim uslugama i bržoj vezi, ovo znači i da će NGA mreža koju Hrvatski Telekom gradi u sklopu ovih projekata biti otvorena. To znači da će svi ostali operatori i davatelji usluga elektroničkih komunikacija imati otvoren pristup mrežama te će, isto kao i HT, biti u prilici nuditi svoje maloprodajne širokopojasne usluge krajnjim korisnicima na području koje projekt obuhvaća.

Nakon završetka projekta, oko 90 posto svih potencijalnih korisnika (stanovi, poslovni i javni korisnici) na niže navedenim područjima imat će pristup brzinama preko 100Mbit/s simetrično.

Obuhvat projekata izgradnje NGA mreža:

Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Gundinci, Klakar, Oprisavci, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica, Vrpolje

Dubrovačko primorje, Dubrovnik, Konavle, Župa dubrovačka

Đurmanec, Jesenje, Krapina, Petrovsko, Radoboj

Dugi Rat, Omiš, Podstrana, Zadvarje

Ludbreg, Mali Bukovec, Martijanec, Sveti Đurđ, Veliki Bukovec

Barban, Ližnjan - Lisignano, Marčana, Medulin

Gornji Mihaljevec, Mursko Središće, Nedelišće, Selnica, Strahoninec, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Štrigova, Šenkovec

Antunovac, Erdut, Ernestinovo, Vladislavci, Vuka, Šodolovci, Čepin

Funtana, Kaštelir-Labinci, Poreč, Sveti Lovreč, Tar-Vabriga, Tinjan, Višnjan, Vižinada, Vrsar

Bale - Valle, Kanfanar, Rovinj - Rovigno, Svetvinčenat, Vodnjan - Dignano, Žminj

Samobor, Stupnik, Sveta Nedjelja

Bogdanovci, Borovo, Ilok, Lovas, Negoslavci, Nuštar, Tompojevci, Tovarnik, Trpinja, Vukovar

Brdovec, Dubravica, Jakovlje, Luka, Marija Gorica, Pušća, Zaprešić