SVEMIRSKI SPEKTAKL

FOTO Pogledajte najljepše fotke svemira u 2025. Oduzimaju dah

Godina 2025. ponovno je potvrdila da ljudska znatiželja ne poznaje granice, a svemirski teleskopi James Webb i Hubble, neumorni istraživači kozmosa, nastavili su nam slati prizore koji oduzimaju dah. Od olujnih vrtloga dalekih galaksija do nježnih oblaka u kojima se rađaju nove zvijezde, NASA i Europska svemirska agencija (ESA) podijelile su riznicu novih otkrića i vizualnih poslastica
Svemirski znanstvenici snimili su dosad neviđenu kozmičku spiralu, a najjasniji primjer dolazi iz sustava Apep. James Webb otkrio je četiri spiralne ovojnice prašine koje nastaju sudarom snažnih vjetrova dviju Wolf–Rayet zvijezda, dok su raniji teleskopi vidjeli samo jednu. Webb je potvrdio i treću zvijezdu u sustavu, što objašnjava složenu dinamiku. Apep je zbog takvih procesa moguć prethodnik iznimno snažnih supernova ili gama-bljeskova. | Foto: NASA
