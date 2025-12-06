FOTO Pogledajte najljepše fotke svemira u 2025. Oduzimaju dah

Herbig–Haro 46/47 nalazi se u zviježđu Vodenjaka i prikazuje mladu zvijezdu skrivenu duboko u oblaku plina i prašine. Protostar izbacuje dvostrane mlazove plina koji se sudaraju s okolnom materijom i stvaraju crvene, užarene nakupine. Na snimci se vide i zlatne lepezaste strukture, dijelovi oblaka koji se osvjetljavaju dok se zvijezda formira. Sustav je poznat po iznimnoj aktivnosti i mlazovima koji mijenjaju smjer, što pokazuje da se protostar tijekom rasta “naginje” i nije stabilan. Zahvaljujući visokoj rezoluciji Hubblea, znanstvenici desetljećima prate razvoj ovog objekta pa je postao jedan od najbolje proučenih primjera ranih faza stvaranja zvijezda. | Foto: NASA