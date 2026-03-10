HT uveo platformu za slanje digitalnih poklon bonova

Hrvatski Telekom pokrenuo je prvu online platformu u Hrvatskoj koja omogućuje kupnju i slanje digitalnih poklon bonova poznatih domaćih i međunarodnih brendova. Usluga je dostupna unutar programa pogodnosti Magenta Moments u mobilnoj aplikaciji Moj Telekom, a mogu joj pristupiti i korisnici drugih mobilnih mreža.

Putem platforme korisnici mogu odabrati poklon bon željenog brenda i vrijednosti te ga personalizirati porukom, fotografijom ili videom. Također je moguće zakazati slanje na određeni datum, dok opcionalni AI alat može pomoći pri sastavljanju čestitke. Poklon bon primatelju stiže putem e-maila i SMS-a.

Trenutačno su dostupni poklon bonovi međunarodnih brendova poput Zalanda, IKEA-e, Decathlona, Intersporta i Airbnb-a. Iz Hrvatskog Telekoma najavljuju da bi se ponuda uskoro trebala proširiti i na poklon kartice domaćih brendova.

Korisnici programa Magenta Moments mogu povremeno iskoristiti i prikupljena „srca“ za popuste na pojedine poklon bonove. Za sada je ta mogućnost dostupna za poklon kartice Zalanda i IKEA-e, uz ograničene količine.

Prema podacima Hrvatskog Telekoma, program Magenta Moments u Hrvatskoj ima više od 500 tisuća korisnika. Program je dostupan na deset europskih tržišta i ukupno okuplja više od devet milijuna članova.

U sklopu programa korisnici mogu ostvariti različite pogodnosti, uključujući popuste, besplatne ponude i sudjelovanje u nagradnim igrama u kategorijama poput hrane i pića, zabave, kupovine i putovanja.