Obavijesti

Tech

Komentari 0
PRVI U HRVATSKOJ

HT uveo platformu za slanje digitalnih poklon bonova

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
HT uveo platformu za slanje digitalnih poklon bonova
Foto: HT

Putem platforme korisnici mogu odabrati poklon bon željenog brenda i vrijednosti te ga personalizirati porukom, fotografijom ili videom. Također je moguće zakazati slanje na određeni datum

Admiral

Hrvatski Telekom pokrenuo je prvu online platformu u Hrvatskoj koja omogućuje kupnju i slanje digitalnih poklon bonova poznatih domaćih i međunarodnih brendova. Usluga je dostupna unutar programa pogodnosti Magenta Moments u mobilnoj aplikaciji Moj Telekom, a mogu joj pristupiti i korisnici drugih mobilnih mreža.

Putem platforme korisnici mogu odabrati poklon bon željenog brenda i vrijednosti te ga personalizirati porukom, fotografijom ili videom. Također je moguće zakazati slanje na određeni datum, dok opcionalni AI alat može pomoći pri sastavljanju čestitke. Poklon bon primatelju stiže putem e-maila i SMS-a.

Trenutačno su dostupni poklon bonovi međunarodnih brendova poput Zalanda, IKEA-e, Decathlona, Intersporta i Airbnb-a. Iz Hrvatskog Telekoma najavljuju da bi se ponuda uskoro trebala proširiti i na poklon kartice domaćih brendova.

Korisnici programa Magenta Moments mogu povremeno iskoristiti i prikupljena „srca“ za popuste na pojedine poklon bonove. Za sada je ta mogućnost dostupna za poklon kartice Zalanda i IKEA-e, uz ograničene količine.

Prema podacima Hrvatskog Telekoma, program Magenta Moments u Hrvatskoj ima više od 500 tisuća korisnika. Program je dostupan na deset europskih tržišta i ukupno okuplja više od devet milijuna članova.

U sklopu programa korisnici mogu ostvariti različite pogodnosti, uključujući popuste, besplatne ponude i sudjelovanje u nagradnim igrama u kategorijama poput hrane i pića, zabave, kupovine i putovanja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
DARPA razvija novu misterioznu letjelicu, neće trebati pistu, a letjet će brzo kao zrakoplov
Projekt x-76

DARPA razvija novu misterioznu letjelicu, neće trebati pistu, a letjet će brzo kao zrakoplov

Eksperimentalni X-76, u teoriji bi trebao spojiti sve želje specijalnih snaga, a to je krstarenje brzinom višom od 740 km/h mogućnost lebdenja u zahtjevnim i nepripremljenim uvjetima i polijetanje s neuređenih površina
Znanstvenici prvi put snimili sablasno svjetlo koje drveće emitira tijekom oluje
SENZACIONALNO

Znanstvenici prvi put snimili sablasno svjetlo koje drveće emitira tijekom oluje

Prvi put snimljeni bljeskovi UV svjetla tijekom oluja otvaraju novo poglavlje u razumijevanju šuma i atmosfere
UBOJICA ŠKODE OCTAVIJE Evo kako izgleda novi Dacijin hit!
NOVO LICE NA TRŽIŠTU

UBOJICA ŠKODE OCTAVIJE Evo kako izgleda novi Dacijin hit!

Dacia je na strateškom događaju futuREady pokazala novi Striker i jasno poručila da ide u višu kompaktnu klasu. Striker je zamišljen kao povišeni karavan, nešto između karavana i hatchbacka, ali sa stavom SUV-a. Dug je 4,62 metra, ide iznad Joggera i u ponudi će stajati uz novi Bigster. Dacia za sada ne otkriva unutrašnjost ni snage, a potpuno predstavljanje najavljuju za lipanj.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026