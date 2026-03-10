Putem platforme korisnici mogu odabrati poklon bon željenog brenda i vrijednosti te ga personalizirati porukom, fotografijom ili videom. Također je moguće zakazati slanje na određeni datum
HT uveo platformu za slanje digitalnih poklon bonova
Hrvatski Telekom pokrenuo je prvu online platformu u Hrvatskoj koja omogućuje kupnju i slanje digitalnih poklon bonova poznatih domaćih i međunarodnih brendova. Usluga je dostupna unutar programa pogodnosti Magenta Moments u mobilnoj aplikaciji Moj Telekom, a mogu joj pristupiti i korisnici drugih mobilnih mreža.
Putem platforme korisnici mogu odabrati poklon bon željenog brenda i vrijednosti te ga personalizirati porukom, fotografijom ili videom. Također je moguće zakazati slanje na određeni datum, dok opcionalni AI alat može pomoći pri sastavljanju čestitke. Poklon bon primatelju stiže putem e-maila i SMS-a.
Trenutačno su dostupni poklon bonovi međunarodnih brendova poput Zalanda, IKEA-e, Decathlona, Intersporta i Airbnb-a. Iz Hrvatskog Telekoma najavljuju da bi se ponuda uskoro trebala proširiti i na poklon kartice domaćih brendova.
Korisnici programa Magenta Moments mogu povremeno iskoristiti i prikupljena „srca“ za popuste na pojedine poklon bonove. Za sada je ta mogućnost dostupna za poklon kartice Zalanda i IKEA-e, uz ograničene količine.
Prema podacima Hrvatskog Telekoma, program Magenta Moments u Hrvatskoj ima više od 500 tisuća korisnika. Program je dostupan na deset europskih tržišta i ukupno okuplja više od devet milijuna članova.
U sklopu programa korisnici mogu ostvariti različite pogodnosti, uključujući popuste, besplatne ponude i sudjelovanje u nagradnim igrama u kategorijama poput hrane i pića, zabave, kupovine i putovanja.
