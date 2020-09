Huawei dodao bežično punjenje i premium izgled svom top satu

GT 2 Pro sat hardverski je dobio napredniji mjerač pulsa, no najveće su promjene u dizajnu. Titanij i safirno staklo znače puno čvršći uređaj. Uz njega stiže i novi Watch Fit, lagani sat za sportaše

<p>Nakon što su ih prošli tjedan prikazali na vlastitoj developerskoj konferenciji, Huawei je danas i u Zagrebu predstavio cijelu novu liniju uređaja koji uskoro stižu i kod nas. </p><p>Prošlogodišnji popularni sat GT 2 dobio je sada i Pro inačicu koja se može puniti bežično preko bilo kojeg Qi punjača, što će drastično olakšati korištenje i punjenje ovog sata - iako ni to dosad nije bio problem uz bateriju koja može izdržati do dva tjedna rada. Inače, u Huaweiju kažu da bi s pet minuta punjenja trebali osigurati 10 sati rada.</p><p>Hardverski je sat vrlo sličan prethodniku, pa ima 1,39-inčni AMOLED ekran s Kirin A1 čipsetom te precizniji senzor koji mjeri otkucaje srca, bolje strojno učenje, a dobio je i upozorenja na vremenske neprilike. Kao i prethodnik ima mjerenje zasićenosti kisikom te je vodootporan do 50 metara. Oni koji se bave sportom ovdje će imati 100 različitih modova vježbi te novi mod za golf koji mjeri zamah i modove za skijaše.</p><p>Najprimjetnija razlika je u dizajnu, pa je sada sat oklopljen titanijem i ima safirno staklo koje štiti ekran, a za razliku od prethodnika staklo više nije zaobljeno. Ukupno to znači puno bolji osjećaj na ruci. No nova mu je i cijena od 2399 kuna.</p><p>Uz njega su predstavili i Watch Fit, koji je još više okrenut sportu i ima animacije vježbi. Težak je samo 34 grama, ima 12 različitih tečajeva vježbanja i demonstraciju 44 različita džranja. Njemu bi baterija trebala izdržati do 10 sati. On će stajati 899 kn.</p><p>Uz ova dva sata, Huawei je predstavio i Huawei MateBook X Pro u Emerald Green izdanju, dva tableta, Huawei MatePad T 10 i T 10s te dva para slušalica Huawei FreeBuds Pro i FreeLace Pro.</p><p>Huawei ističe da su nove kompaktne FreeBuds Pro prve istinske bežične stereo (TWS) slušalice na svijetu koje podržavaju inteligentno dinamičko poništavanje šuma. Slušalice mogu otkloniti buku do 40 dB, a dvostruka veza s pametnim sustavima Android, iOS i Windows znači da ćemo moći lako prelaziti s jednog uređaja na drugi upravljanjem gestama.</p>