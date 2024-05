Telemachov novi potez: Snizili cijene optike svima i dižu brzine

Želimo nove tehnologije učiniti dostupnima svima i želimo ubrzati digitalizaciju da imamo ravnopravne usluge kao svi u najrazvijenijim zemljama. Poručio je to u četvrtak predsjednik uprave Telemacha Adrian Ježina i najavio niže cijene paketa optičkog interneta.

Telemach je odlučio pojednostaviti ponudu te svojim korisnicima optičkog interneta snižavaju cijene u njihovim Giga paketima. Uz to, ukinuli su i najmanji paket od 300 Mbit/s te svi dosadašnji korisnici dobivaju 1 Gigu, bez dodatnog podizanja cijene.

Novim korisnicima će tako sada na raspolaganju biti paketi 1 ili 2 Gige, kojima je cijena sada niža za četiri, odnosno devet eura u odnosu na prije.

- Ozbiljni smo u namjeri da napredne tehnologije kontinuirano stavimo u punu funkciju i na korist svim građanima jer mi tu priču u Telemachu zaista živimo - rekao je Ježina dodavši kako korisnici u vremenima sve bržeg razvoja tehnologije više ne bi trebali birati između niske cijene i brzine već da telekomi moraju biti u stanju na jednostavan način ponuditi najmoćnije tehnologije.

Istaknuo je kako je njihova gigabitna usluga danas dostupna u 12 gradova, za gotovo 200.000 kućanstava. Poručili su i kako im je cilj sa 10 Giga mrežom doći do 500.000 kućanstava do 2027. godine. Do kraja ove godine ulaganja u infrastrukturu će premašiti 500 milijuna eura.

U Telemachu navode da je ovo poticaj i poslovnim korisnicma, osobito malim i srednjim tvrtkama. Kažu da prema zaključcima Digitalnog desetljeća, kod njih postoji neiskorišteni potencijal za poboljšanje digitalnog intenziteta. Uz naprednije tehnolgije tako imaju priliku digitalizirati i unaprijediti svoje poslovanje te osigurati željenu konkurentnost.

Iz kompanije su pritom istaknuli da su zadovoljni rastom broja korisnika u mobilnom te fiksnom segmentu, ali i EonTV uslugom.