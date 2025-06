Huawei FreeBuds 6 na testu: Neće vas izolirati od svijeta

Huawei je posljednjih godina, paralelno sa satovima, mnoge svoje jake snage bacio i na područje slušalica, a FreeBuds modeli postali su iznimno popularni zahvaljujući kombinaciji performansi, cijene i autonomije. Nakon dvije godine, model FreeBuds 5 dobio je nasljednika, a ‘šestica’, koju ne treba zamijeniti sa jeftinijim 6i modelom stiže s nizom aduta.

Dizajn i udobnost

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

FreeBuds 6 donose dizajn koji je očito nasljednik modela FreeBuds 5, no uz nekoliko važnih poboljšanja. Otvoreni (open-fit) format ostaje prisutan, što znači da slušalice neće u potpunosti zatvoriti ušni kanali. To znači i da nećete imati potpuni osjećaj izolacije, što će cijeniti korisnici koji nose slušalice satima, ali i oni koji žele zadržati kontakt s okolnim svijetom. No, ovaj open-fit dizajn slušalica, bez silikonskih kapica koje zatvaraju ušni kanal ima i svoj zvučni nedostatak.

Svaka slušalica teži samo 4,9 g, dok je kućište za punjenje (izrađeno od plastike, ali nema osjećaja da se radi o jeftinoj i savitljivoj plastici) teško 40,3 g. Zanimljivo, kućište u obliku jajeta vrlo je kompaktno (66,2 × 49,9 × 26,8 mm) i lako se otvara jednom rukom zahvaljujući jakom magnetu i čvrstoj šarki. Slušalice se iznimno lako vade, što je jako pohvalno u odnosu na neke ranije modele, ali se dobro drže u kućištu. Čak i ako tresete otvoreno kućište, neće ispasti van.

U cjelini, ergonomija je na visokom nivou, a kod kraćih korištenja gotovo da zaboravite da ih imate na sebi. Kako su slušalice iznimno lagane, tijekom korištenja sam imao osjećaj da bi mogle ispasti, ali nije se to događalo. Zahvaljujući ovom fluidnom dizajnu, odnosno obliku kapljice kako ga Huawei navodi, slušalice nekako taman sjednu i drže se.

Huawei u pakiranju nudi i silikonske nastavke koji poboljšavaju prianjanje i stabilnost, posebno korisno pri hodanju ili kretanju. Radi se o svojevrsnim protukliznim kapicama koje prekriju cijeli vrh slušalice.

Zvuk

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Huawei je kod FreeBuds 6 prvi put primijenio dvostruki driver sustav: 11 mm dinamički driver za bas i planarni dijafragmatski driver za visoke tonove. Zahvaljujući tome, navode da frekvencijski raspon ide od 14 Hz pa sve do 48 kHz.

U zadanom načinu (default) kvaliteta zvuka je dobra, ali imam osjećaj kao da tu nedostaje basa i dubine zvuka, a jedan od razloga je dizajn slušalica. Međutim, kada se uključi pojačavanje basa, zvuk postaje znatno bogatiji. Huawei nudi nekoliko unaprijed definiranih ekvilajzera i postavki zvuka, ali i mogućnost da sami složite više prilagođenih zvučnih efekata, čime možete dobiti maksimalnu kontrolu nad zvukom.

Podržani su brojni visoko kvalitetni kodeci (SBC, AAC, LDAC i L2HC 4.0), a FreeBuds 6 su prilagođene za najbolje performanse s Huawei uređajima s EMUI 15 ili novijim. Naime da bi uživali u 2,3 Mbps lossless prijenosu glazbe morate imati Huawei Mate X6 telefon, a za 1,5 Mbps potreban je Pura 70. Kod ostalih telefona, podržan je bitrate do 990 kbps. Pojednostavljeno, što je bolji bitrate, to je kvaliteta zvuka bliža onome što su snimili u studiju. Prava šteta, no možda nekim ažuriranjem i to osiguraju širem broju uređaja.

Nisu podržani AptX ni LHDC, što vrijedi napomenuti ako koristite uređaje drugih proizvođača.

ANC funkcionira solidno s obzirom na otvoreni dizajn slušalica, ali ne kao slušalice koje potpuno izoliraju ušni kanal. FreeBuds 6 će prigušiti buku iz okoline, dovoljno za mirno slušanje glazbe ili fokusirani rad u kafiću, ali neće vas potpuno izolirati. Poništavanje buke radi i kod poziva, a slušalice imaju po tri mikrofona kako bi lakše razdvojili vaš glas od pozadinske buke. Tijekom poziva nisam imao problema sa zvukom kod sugovornika.

Kontrole i povezivost

Upravljanje slušalicama rješava se preko gesti koje možete dodatno personalizirati. Na raspolaganju su dvostruki i trostruki dodir te klizanje prstom i pritisak/držanje. Automatski je postavljeno tako da ćete trostrukim dodirom na obje slušalice prebaciti pjesmu na sljedeću, odbiti poziv preko pritiska, klizanjem pojačavati glasnoću, a dvostrukim dodirom ili se javiti ili pauzirati glazbu.

Osim toga, Huawei FreeBuds 6 donose i pokrete glavom: kimanjem odgovarate na poziv, a odmahivanjem glave ga odbijate. Ovo je gesta za koju ipak treba više privikavanja

Bluetooth 5.2 donosi stabilnu vezu, a istovremeno povezivanje s dva uređaja je podržano – što je sve više standard kod ozbiljnih TWS modela. Lako ih povezujete kroz AI Life za Android i iOS uređaje i na taj način imate pristup svim funkcijama.

Baterija i punjenje

Slušalice imaju bateriju od 39,5 mAh, a kućište za punjenje 510 mAh. Ovisno o načinu korištenja, izdržat će između 5 i 6 sati (bez ANC-a), a nekih četiri sata s uključenim poništavanjem buke. Kućište vam donosi još otprilike 36 sati autonomije, bez ANC-a.

Brzo punjenje omogućit će vam otprilike 2 i pol sata slušanja glazbe nakon samo pet minuta punjenja. Kućište se puni za oko 45 minuta putem USB-C kabela, a podržano je i bežično punjenje (do 2 W), iako ono traje značajno duže.