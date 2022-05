Huawei Watch GT Runner: Prati vas u trku, a lagan je kao pero

Huawei se posljednjih godina snažno okrenuo sportu, a GT Runner je njihov prvi specijalizirani sat za sport, koji se temelji na ranije predstavljenom GT 3 satu. Iako mu ime govori da je fokusiran na trčanje, pratit će bez problema cijeli niz drugih aktivnosti.

Težak je tek 38,5 grama (bez remena) i to je prva stvar koju ćete primijetiti kad ga stavite na ruku. Tijekom raznih sportskih aktivnosti, ali i svakodnevnog korištenja jedva da ga osjetite na ruci, a uopće ne smeta i tijekom spavanja. Ta nešto manja masa, zbog plastičnog kućišta, je jedna od glavnih razlika u odnosu na GT3 sat. Osim što je ostao bez nešto mase, zadržao je sve senzore koji sada sve svoje podatke mogu prikazati kroz niz novih trkačkih značajki. Uz, to zadržao je jednaku vodootpornost do 5 bara.

Što se samog kućišta tiče, promjer je 46 mm, a za razliku od GT3 verzije, to je i jedino izdanje trenutno dostupno, što možda nije idealno za žene i one s tankim zglobovima. Sad ima AMOLED ekran dijagonale 1,43 inča, a rezolucija mu je 466x466 piksela, što znači da je odlično čitljiv dok ste u treningu. Bonus su i brojni 'skinovi' s visokim kontrastom koji će vam prikazati sve potrebne podatke.

Straga je također TruSeen 5+ senzor s osam LED-ica smještenih u krug, no nisu potpuno ravne, već su blago ispupčene kako bi bolje prijanjali uz kožu i pratili vaše podatke. U satu je skrivena antena s dvopojasnim navigacijskim čipom za praćenje pet satelitskih sustava, koja se proteže u nosače remena kako bi signal bio što čišći. Kotačić je tu da se krećete kroz izbornike, a donja tipka da vas baci u praćenje treninga. Remen je također lagan, s velikim brojem rupa da ga namjestite po želji, a i lako se izvadi i zamijeni drugim.

Indeks sposobnosti trčanja (RAI) i znanstveni program za trčanje su novine ovog sata. Profesionalni sustav treninga trčanja Huawei TruSport™, trkačima pruža dubinsku analizu, dajući im cjelokupni pregled podataka kao što su intenzitet treninga, obujam treninga i vrijeme oporavaka. Novi sustav mjerenja sposobnosti trčanja, indeks sposobnosti trčanja, omogućuje korisnicima objektivnu procjenu sposobnosti trčanja. Koristeći RAI i razinu opterećenja treningom, kao jezgru znanstvenog programa trčanja, svaki korisnik bi mogao postati bolji trkač, kažu iz Huaweija.

U praksi to znači da AI sustav sata vas non stop prati svim podacima vašeg treninga i govori da trčite brže ili sporije, ovisno o planu trčanja koji ste si postavili. Kad odaberete željeni plan, sat će vas tražiti da odgovorite na određena pitanja, ali i ponuditi vam neke ciljeve i termine kad želite trčati. Kako napredujete kroz plan, sat prati vaše performanse i iz tjedna u tjedan može prilagoditi ciljeve, ovisno o podacima koje je prikupio. Na početku je dobro što vas kroz nekoliko lakših treninga sat želi 'upoznati', kako bi znao koliko napora ulažete i procijenio jeste li potpuni amater i početnik. Sve to može pričati kroz zvučnik sata, što je prilično iritantno za okolinu. Naravno, te audio informacije možete potpuno isključiti ili 'trenera' slušati preko slušalica, ako vam je to draži način trčanja.

GPS podaci prilično su točni, a zabavna i informativna opcija svakog vašeg vježbanja ili aktivnosti koje prati je 'dinamičko praćenje'. To vam omogućuje da kreirate kratki video vašeg treninga koji možete podijeliti na društvenim mrežama. Tu će vam uz kretanje na karti prikazati tempo, puls i druge korisne podatke, što je zanimljivo za pregledati, čak i ako ne planirate to dijeliti s drugima. Korisno kod trčanja je i opcija da vas vodi nazad na početnu točku.

Kao i kod GT3, notifikacije vam dolaze na sat, no nisu potpuno interaktivne, već nude određene radnje, poput odgovora s unaprijed postavljenim porukama u WhatsAppu. Možete se javiti na pozive i pričati preko sata, a očekuje se da će App Gallery ponuditi puno više aplikacija od trenutnog broja za sat. U svakom slučaju treba instalirati Petal Maps na sat, jer zajedno s istom aplikacijom na telefonu, možete se kretati gradom bez da gledate stalno na ekran mobitela kako bi došli do odredišta.

Kako bi ostvarili dva tjedna korištenja sata, što je moguće i sa GT Runnerom, uz povremena praćenja vježbi, trebate imati isključen Always-on display koji značajno troši bateriju, no i na taj način tjedan dana korištenja je iznimno dobro za jedan sat.