Nema više kod Gige u šupi: BMW patentirao šaraf koji se može odvrnuti samo u servisu

Njemački proizvođač automobila BMW podnio je patent za novu vrstu vijka s glavom u obliku vlastitog logotipa, a koji se može ukloniti samo pomoću specijaliziranog alata. Ovaj potez izazvao je bijes među neovisnim mehaničarima i vlasnicima vozila te ponovno rasplamsao globalnu raspravu o "pravu na popravak", postavljajući pitanje gura li autoindustrija svoje kupce u potpunu ovisnost o skupim ovlaštenim servisima. Iako su njemački proizvođači automobila poput Volkswagena, Mercedesa i samog BMW-a već desetljećima poznati po korištenju specijaliziranih alata i nestandardnih vijaka, ovaj novi patent podiže tu praksu na posve novu razinu. Nije riječ samo o kompliciranju popravaka, već o njihovom potpunom onemogućavanju za sve koji nemaju pristup ekskluzivnom, brendiranom alatu.

Što je BMW točno patentirao?

U patentnoj prijavi podnesenoj Uredu za intelektualno vlasništvo Europske unije, BMW je detaljno opisao dizajn vijka čija glava vjerno preslikava njihov poznati plavo-bijeli logotip.

Glava vijka podijeljena je na četiri kvadranta: dva su udubljena, a dva su u ravnini s površinom. Upravo u ta dva udubljena dijela ulazi poseban alat za odvijanje, što onemogućuje korištenje bilo kojeg standardnog alata poput križnog, ravnog, imbus ili torx ključa.

Da ne bi bilo zabune oko namjere, BMW je u samom patentu vrlo jasno naveo svrhu ovog dizajna. U dokumentu stoji kako "oblik udubljenja za zahvat sprječava otpuštanje ili zatezanje vijka korištenjem uobičajenih alata od strane, primjerice, neovlaštenih osoba". Drugim riječima, cilj je u potpunosti isključiti vlasnike vozila koji sami vole raditi na svom automobilu (DIY entuzijaste) i neovisne mehaničarske radionice. Portal CarBuzz, koji je prvi otkrio priču, u svom je članku sarkastično primijetio kako se BMW ovim potezom sprema "zeznuti" neovisne mehaničare.

Rat protiv "prava na popravak"

Ovaj potez dolazi u vrijeme kada se diljem svijeta vodi sve glasnija borba za "pravo na popravak" (Right to Repair). Taj pokret zagovara da potrošači i neovisni serviseri moraju imati pošten i konkurentan pristup rezervnim dijelovima, tehničkim informacijama i alatima potrebnim za održavanje i popravak proizvoda. Ako BMW zaista krene u masovnu proizvodnju i ugradnju ovakvih vijaka, vlasnici bi mogli postati potpuno ovisni o ovlaštenim servisima.

Kritičari upozoravaju da bi takva praksa neizbježno dovela do viših troškova popravaka, dužeg čekanja na termin u servisu i smanjenja slobode izbora za potrošače. Čak i ako se s vremenom na tržištu pojave kopije specijalnog alata, proći će dugo prije nego što postanu široko dostupne izvan mreže ovlaštenih distributera.

Proizvođači se, s druge strane, brane argumentima o zaštiti intelektualnog vlasništva, sigurnosti i održavanju visokih standarda kvalitete, tvrdeći da samo njihovi tehničari mogu jamčiti ispravnost popravka.

Gdje bi se ovi vijci mogli koristiti?

Prema opisu iz patenta, BMW namjerava koristiti ove vijke na mjestima gdje su oni inače vidljivi, čime bi se postigao i određeni estetski dojam. Kao primjeri navode se točke za pričvršćivanje sjedala te spojevi između kokpita i nosive strukture karoserije. Upravo su to lokacije na kojima se koriste veći vijci koji zahtijevaju umjereno visoke razine zakretnog momenta pri zatezanju.

Korištenje alata s tek dva kontaktna zupca na takvim mjestima moglo bi dovesti do čestog lomljenja alata, čak i onog originalnog.

Iako je vijest izazvala burne reakcije, važno je napomenuti da prijava patenta ne jamči da će se ova tehnologija ikada primijeniti u serijskim vozilima. Kompanije često patentiraju ideje isključivo kako bi zaštitile svoje intelektualno vlasništvo od konkurencije.