Novi Mercedes CLA hibrid ispod haube ima kineski motor

U ponudi Mercedesove CLA obitelji pojavio se CLA 220 Hybrid, koji donosi kombinaciju njemačkog dizajna i kineske tehnologije. Ispod haube krije se hibridni pogon čiji motor potječe iz kineske Grupe Geely. Novi model vizualno ostaje vjeran elegantnim linijama električnih inačica koje je Mercedes već predstavio, no prava revolucija događa se ispod lima. Dok Mercedes ističe kako je "razvio" novi motor, činjenica je da se radi o zajedničkom projektu s Geelyjem, a cjelokupna proizvodnja odvijat će se u Kini.

Njemački inženjering, kineska proizvodnja

Srce pogonskog sklopa je 1,5-litreni četverocilindrični turbobenzinski motor kodne oznake M252. Riječ je o najnovijem članu Mercedesove obitelji modularnih motora (FAME), a razvijen je u uskoj suradnji s Geelyjem. Prema detaljima objavljenima ranije, Mercedes-Benz je bio odgovoran za temeljnu arhitekturu motora i visoke standarde dizajna, dok je Geely, odnosno njegova tvrtka Aurobay, preuzeo inženjerski razvoj, upravljanje mrežom dobavljača i samu proizvodnju. Motor je dizajniran za globalnu primjenu, a proizvodit će se u tvornicama u Kini, nakon čega će se isporučivati u Mercedesove pogone radi ugradnje. Ova strategija omogućuje značajnu podjelu troškova razvoja i proizvodnje, što je ključno u eri sve strožih ekoloških propisa. Zanimljivo je da čak 85 posto dijelova motora dijele obje kompanije, dok se samo 15 posto prilagođava specifičnim potrebama pojedinog vozila.

Što pokreće hibrid?

Unatoč skromnoj zapremnini, motor M252 krcat je naprednom tehnologijom. Koristi Millerov ciklus izgaranja za veću učinkovitost, ima neuobičajeno visok omjer kompresije od 12:1, aluminijski blok motora te poseban Nanoslide premaz na stijenkama cilindara koji smanjuje trenje i povećava izdržljivost. Benzinski agregat samostalno razvija 188 konjskih snaga, no puni potencijal ostvaruje u kombinaciji s hibridnim sustavom. Riječ je o 48-voltnom blagom hibridnom sustavu koji uključuje elektromotor snage 30 KS i 200 Nm okretnog momenta, integriran u osmostupanjski automatski mjenjač s dvostrukom spojkom (8F-eDCT).

Sustav napaja kompaktna litij-ionska baterija kapaciteta 1,3 kWh. Ukupna snaga pogonskog sklopa iznosi 208 konjskih snaga i impresivnih 380 Nm okretnog momenta. Ova konfiguracija omogućuje novom CLA 220 da ubrza od nula do 100 km/h za respektabilnih 7,1 sekundu, dok je maksimalna brzina elektronički ograničena na 210 km/h.

Hibridni sustav nije tu samo radi performansi – automobil može voziti isključivo na električni pogon pri brzinama do 97 km/h, a sustav regenerativnog kočenja može prikupiti do 25 kW energije, dodatno poboljšavajući ukupnu učinkovitost.

Cijena?

Mercedes nije zaboravio ni na udobnost. Kako bi se osigurala premium razina tišine u kabini, dodana je dvoslojna pregrada u motornom prostoru te je zvučna izolacija proširena na A-stupove i podnicu vozila. Unutrašnjost je očekivano luksuzna i tehnološki napredna. Sve izvedbe standardno dolaze s panoramskim staklenim krovom.

Kupcima će na raspolaganju biti i opcijski MBUX Superscreen, koji spaja tri zaslona u jednu cjelinu: 10,25-inčnu digitalnu instrumentnu ploču, 14-inčni središnji zaslon infotainmenta i dodatni 14-inčni zaslon za suvozača. Ipak, jedna od najznačajnijih promjena, koja je odgovor na kritike vozača, jest redizajnirani upravljač. Iako na prvi pogled izgleda poznato, dobio je fizički kotačić za kontrolu glasnoće i zasebnu polugicu za tempomat, čime su zamijenjene dosadašnje neintuitivne kontrole osjetljive na dodir.

Suradnja na razvoju motora za novi CLA samo je nastavak produbljivanja veza između Mercedesa i Geelyja, koji već posjeduje značajan udio u Daimleru i partner je u proizvodnji električnih modela marke Smart.

Cijene bi se trebale kretati od 50 tisuća eura pa sve do 56 i više ako se odlučite za neki jači paket.

