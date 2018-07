Huawei želi biti prvi koji će u prodaji imati savitljive telefone

Iščekivanje Samsungovog preklopnog telefona sa savitljivim ekranom traje nekoliko godina, a najnovije informacije ukazuju na to da bi konačno trebao stići sljedeće godine.

No kad stigne na tržište, možda neće biti prvi takav uređaj, jer ga Huawei želi preteći, prenosi BGR. I ranije su kružile informacije da i kineski div radi na svojem preklopnom uređaju, a Nikkei Asian Review sada navodi kako je Huawei fokusiran na to da budu prvi te rade s kompanijom BOE koja bi trebala proizvoditi fleksibilne OLED panele koji će se ugrađivati u taj uređaj.

Isto tako se navodi da bi prvi val uređaja trebao biti dostupan u jako ograničenoj varijanti, ali to je manje bitno kad je misija biti prvi. Tako će prve uređaje moći kupiti 20.000 do 30.000 ljudi, a to bi trebalo biti već početkom sljedeće godine.