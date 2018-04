Stižu savitljivi telefoni: Huawei će svoj otkriti krajem godine?

Iz raznih tehnoloških kompanija već par godina stižu nam vijesti i glasine o telefonima sa savitljivim ekranima koje bi mogli zaklopiti kao knjižicu i spremiti u džep. U tome je najviše prednjačio Samsung sa svojim konceptima koje su predstavili u različitim verzijama, no oni još nisu zaživjeli u verzijama za tržište. ZTE je pak na sajmu u Barceloni ove godine predstavio telefon sa preklopnim ekranom koji se u osnovi sastoji od dva spojena ekrana.

Foto: Samsung

No sada stižu najave da bi Huawei mogao biti taj koji će ukrasti slavu na ovome području jer bi u studenome trebali otkriti svoj savitljivi telefon i biti prvi, prenosi Tech Radar.

Korejski ETNews doznaje to od izvora koji su upoznati s Huaweijevim planovima, a prema njima je telefon još u razvoju sa studenim kao ciljanim vremenom za lansiranje. No, iako bi ga tada mogli vidjeti, na tržištu bi mogao biti sljedeće godine, tek nakon povratnih informacija i promjena u dizajnu. Što se samog ekrana tiče, on bi navodno trebao biti iz LG-eve proizvodnje.

Inače, ovakvi savitljivi uređaji otvorili bi priliku za razvoj cijelog novog niza nosivih gadgeta i dizajn i integraciju mobitela u razne druge uređaje.