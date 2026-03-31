FOTO Ove videoigre zarađuju više od najpoznatijih filmova

Iako se filmovi i dalje smatraju najlukrativnijim medijem, to nije uvijek tako. Ovo su neke od najpoznatijih videoigara ikad koje su zaradile nenormalne količine novca, nekad i značajno više od nekih od najpoznatijih filmskih naslova. Ovdje donosimo pregled takvih 'zlatnih koka' gaminga te ih uspoređujemo s nekim od najjačih aduta holivudskog arsenala.
Fortnite je već do 2019. imao prihode od 9 milijardi dolara. Usporedbe radi, to je otprilike koliko su ukupno zaradili svi Marvel filmovi od 2008. do 2015. zajedno
| Foto: Epic Games
Red Dead Redemption je tokom svog prvog vikenda zaradio oko 725 milijuna dolara. Avengers: Infinity War je zaradio oko 630 milijuna.
| Foto: Rockstar Games
Dok je Pokemon GO zaradio između 6 i 8 milijardi tokom svog postojanja, cijela Mission Impossible franšiza od 8 filmova je zaradila malo iznad 4
| Foto: Horst Ossinger/DPA/PIXSELL
Call of Duty Modern Warfare je stigao do prve milijarde brže nego bilo koji Marvelov hit.
| Foto: Activision
Minecraft je zaradio oko 10 milijardi tokom svog postojanja, dok su svi filmovi Gospodara Prstenova i Hobita zajedno na ispod 6.
| Foto: Minecraft
GTA V je tokom svojih prvih 24 sata zaradio oko 800 milijuna, dok je megahit Batman The Dark Knight za svoj prvi vikend skupio oko 158 milijuna.
| Foto: RockstarGames
Hogwarts Legacy je zaradio svoju prvu milijardu u oko 3 mjeseca, što je samo malo sporije od najlukrativnijeg Harry Potter filmskog nastavka koji je to zaradio u 3 tjedna.
| Foto: Playstation