Zašto se NASA vraća na Mjesec? U igri su resursi, prestiž i Mars

Uskoro, NASA planira lansirati misiju Artemis 2, koja će poslati četiri astronauta na putovanje oko Mjeseca. Njihov let oko našeg najbližeg svemirskog susjeda otvorit će put za novo slijetanje, a dugoročno i za uspostavu stalne lunarne baze. Program Artemis zahtijevao je godine rada, tisuće ljudi i do sada je koštao oko 86 milijardi eura. Ipak, mnogi se pitaju zašto se Amerika vraća tamo gdje je već bila.

Prije više od 50 godina, američke misije Apollo ispisale su povijest kada je čovjek prvi put stupio na Mjesečevu površinu. Nakon ukupno šest slijetanja, činilo se da je Mjesec skinut s popisa ciljeva. BBC analizira zašto onda SAD ulaže toliko vremena, truda i novca u povratak na naš prirodni satelit?

Vrijedni resursi skriveni ispod prašine

Iako se Mjesečeva površina može činiti suhom, prašnjavom i neplodnom, ona skriva mnogo više.

​- Mjesec ima iste elemente kao i Zemlja - tvrdi profesorica Sara Russell, planetarna znanstvenica iz Prirodoslovnog muzeja u Londonu, za BBC.

​- Jedan primjer su rijetki zemni metali, koji su vrlo oskudni na Zemlji, a na Mjesecu bi moglo biti područja s dovoljnom koncentracijom za rudarenje - dodala je.

Osim toga, postoje i metali poput željeza i titana, kao i helij, koji se koristi u svemu, od supravodiča do medicinske opreme. Ipak, najvrjedniji resurs je onaj najiznenađujući: voda. Voda je ključna za život na Mjesecu. Osim što osigurava pitku vodu, može se razdvojiti na vodik i kisik, čime se dobiva zrak za disanje, ali i raketno gorivo. Znanstvenici vjeruju da se značajne količine vodenog leda nalaze u trajno zasjenjenim kraterima na Mjesečevim polovima.

Nova svemirska utrka: SAD protiv Kine

Američke misije Apollo šezdesetih i sedamdesetih godina bile su potaknute svemirskom utrkom sa Sovjetskim Savezom. Ovog puta, glavni konkurent je Kina. Kineski svemirski program brzo napreduje; uspješno su na Mjesec spustili rovere i tvrde da će poslati ljude do 2030. godine.

Biti prvi koji će postaviti zastavu u lunarnu prašinu i dalje donosi prestiž, no sada je ključno gdje ćete je postaviti. SAD i Kina žele pristup regijama bogatim resursima, što znači osiguravanje najboljeg mogućeg terena. Iako Sporazum o svemiru Ujedinjenih naroda iz 1967. godine kaže da nijedna država ne može posjedovati Mjesec, pravila o iskorištavanju resursa nisu toliko jasna.

Uz to, NASA ima dugoročni cilj: poslati ljude na Mars tijekom 2030-ih. S obzirom na tehnološke prepreke, to je ambiciozan rok, no Mjesec je prvi korak. Uspostavom stalne baze, NASA može usavršiti tehnologiju za osiguravanje zraka i vode, proizvodnju energije te gradnju staništa koja štite od ekstremnih temperatura i opasnog svemirskog zračenja.

Plan "Od Mjeseca do Marsa" uključuje i razvoj novih tehnologija, poput misije Space Reactor-1 Freedom, letjelice na nuklearni pogon koja bi trebala skratiti vrijeme putovanja do Marsa.

Mjesec kao arhiva povijesti Zemlje

Znanstvenici s nestrpljenjem očekuju nove uzorke s Mjeseca. Stijene koje su donijeli astronauti misija Apollo u potpunosti su promijenile naše razumijevanje Zemljinog satelita.

​- One su nam rekle da je Mjesec nastao u nevjerojatno dramatičnom događaju, kada se tijelo veličine Marsa sudarilo sa Zemljom, a komadići koji su se odvojili formirali su Mjesec - objašnjava Russell.

Budući da je Mjesec nekada bio dio Zemlje, on čuva zapis o 4,5 milijardi godina povijesti našeg planeta. Bez tektonskih ploča, vjetra ili kiše koji bi izbrisali te tragove, Mjesec je savršena vremenska kapsula.

​- Mjesec je fantastična arhiva Zemlje. Dobiti novu turu stijena s drugog područja Mjeseca bilo bi fantastično - kaže Russell.

Inspiracija za 21. stoljeće

Zrnate, crno-bijele snimke misija Apollo pretvorile su svemirski san u stvarnost. Iako je malo tko postao astronaut, mnogi su nadahnuti tim događajima odabrali karijere u znanosti, tehnologiji i inženjerstvu. Očekuje se da će misije Artemis, koje će se prenositi uživo u 4K rezoluciji, inspirirati novu generaciju. Posada misije Artemis 2, koju čine Christina Koch, prva žena koja će letjeti oko Mjeseca, Victor Glover, prva osoba crne boje kože, i Jeremy Hansen, prvi neamerikanac, simbolizira novu, raznolikiju eru istraživanja svemira.

*uz korištenje AI-ja