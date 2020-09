Huaweijev HarmonyOS sljedeće godine dolazi i na mobitele

Kineski div na svojoj developerskoj konferenciji prikazao je novi i još dorađeniji EMUI 11 te otkrio detalje Harmony OS sustava koji bi sljedeće godine trebao stići i na pametne telefone

<p>Huawei je danas na svojoj developerskoj konferenciji predstavio novu verziju HarmonyOS operacijskog sustava i otkrio planove za njegovo lansiranje na mobilne uređaje.</p><p>Harmony su predstavili lani i od tada su razvijali liniju uređaja koja omogućuje brzo otkrivanje uređaja, trenutno povezivanje, hardversku suradnju i dijeljenje resursa između više pametnih uređaja.</p><p>Danas su pak otkrili detalje HarmonyOS-a 2.0 koji donosi sveobuhvatnu nadogradnju postojećih distribuiranih mogućnosti, uključujući sabirnicu softvera, upravljanje podacima i sigurnosne značajke. Huawei također uvodi prilagodljivi UX okvir koji omogućuje developerima da brzo dosegnu desetke milijuna novih uređaja i korisnika.</p><p>S najnovijim ažuriranjem, HarmonyOS će službeno biti otvorenog koda, a programeri će moći dobiti pristup emulatorima, SDK paketima i IDE alatima. Projekt otvorenog koda, pod nazivom <strong>OpenHarmony</strong>, pokrenut će se u fazama s mobilnom HarmonyOS beta verzijom koja je prvo planirana za kineske developere krajem 2020. godine.</p><p>- Od danas je HarmonyOS otvoren za IoT uređaje od 128 KB do 128 MB, poput pametnih televizora, nosive opreme, automobila i još mnogo toga. U travnju 2021. otvorit ćemo ga za uređaje od 128 MB do 4 GB, a u listopadu 2021. dolazi HarmonyOS za uređaje veće od 4 GB - rekao je Richard Yu, izvršni direktor Huawei CBG-a. </p><p>Na temelju distribuirane tehnologije HarmonyOS-a, EMUI 11 omogućuje interakciju izvan pametnih telefona. EMUI 11 omogućuje uređajima interakciju s IoT uređajima koji su temeljeni na HarmonyOS-u, donoseći korisnicima posebno iskustvo u svim scenarijima, uključujući upotrebu kamere uređaja većeg zaslona za video pozive. Povezivanje se odvija bežičnom vezom između pametnog telefona i uređaja na HarmonyOS-u, omogućujući projekciju zaslona i još puno toga.</p><p>- Huaweijev napredak u razvoju ekosustava rezultat je snažne potpore globalnih programera i partnera. Huawei će programerima u potpunosti otvoriti temeljne tehnologije, kao i softverske te hardverske mogućnosti, surađujući s njima kako bi potaknuli daljnje inovacije pametnog ekosustava u svim scenarijima - rekao je Yu, govoreći na developerskoj konferenciji na kojoj su predstavili i EMUI 11 te ažuriranja za HMS (Huawei mobilne servise), HiLink i Huawei Research.</p><p><strong>HMS Core 5.0: Treći najveći ekosustav za mobilne aplikacije na svijetu</strong></p><p>U samo jednoj godini, otvorene mogućnosti HMS Core 5.0 povećale su se s 14 na 56 programerskih paketa, dok je broj API-ja skočio s 885 na 12.981, pokrivajući sedam glavnih područja, te pomažući programerima da razviju inovacije i pojednostave proces razvoja. Primjerice, CG programerski paket na području grafike poboljšava izvedbu, kvalitetu slike i iskustvo, kao i poboljšanje učinkovitosti renderiranja u igrama. Programerski paket vezan uz lokacijske mogućnosti u kategoriji App Services udovoljava zahtjevima točnosti pozicioniranja u različitim scenarijima na metar i centimetar.</p><p>Huawei AppGallery trenutno ima preko 96.000 aplikacija integriranih s HMS Core mogućnostima i više od 490 milijuna aktivnih globalnih korisnika. Uz to, trgovina je postigla i rekordnih 261 milijardu preuzimanja i distribucije aplikacija između siječnja i kolovoza 2020.</p><p><strong>HUAWEI HiLink mogućuje milijardama IoT uređaja povezivanje, upravljanje i razmjenu</strong></p><p>Ovogodišnje ažuriranje Huaweijevog HiLink-a fokusirat će se na pet ključnih područja: povezivost, interakciju, operativnost, dobavljače rješenja i provjeru autentičnosti. Cilj je učiniti milijarde IoT uređaja još lakše povezivim, jednostavnijim za upravljanje i kontrolu te neometanu interakciju kako bi se omogućio hardverski ekosustav u svim scenarijima. Trenutno postoji 50 milijuna aktivnih korisnika koji svakodnevno daju više od milijardu zahtjeva za interakciju, s kumulativnih 400 milijuna preuzimanja aplikacije Smart Life.</p><p>Automobili su također u fokusu IoT industrije, a HiCar platforma nastavit će osnaživati ​​automobilsku industriju. HiCar trenutno surađuje s preko 150 modela automobila s planovima za proširivanje na još više njih, tako da će više vlasnika automobila u bliskoj budućnosti uživati ​​u novom iskustvu pametnih putovanja.</p>