Huaweijev velik korak naprijed: P30 Pro vidi i u mrklom mraku

Huawei je više puta jasno rekao da je njihov glavni cilj biti najjači svjetski proizvođač mobitela, a da bi to ostvarili potrebni su im i vrhunski uređaji. Upravo takav je njihov dosad najsnažniji adut na tom putu - P30 Pro, predvodnik P30 serije koju su prije mjesec dana predstavili u Parizu. Telefon koji je donio niz poboljšanja i revolucionarnih tehnologija odmah je dočekan hvalospjevima i pohvalama, ali i najboljim ocjenama mobilne kamere kao vrhunca sinergije između kineskog diva i njemačke Leice.

Njegova kamera je i ono što je tijekom ovih mjesec dana korištenja telefona izazvalo najviše reakcija kod mnogih, a najčešća je bila u stilu ‘To si snimio ovim mobitelom?’. Jedan od prvih takvih najpozitivnijih komentara bio je na dvije fotografije Eiffelovog tornja koje sam snimio iz hotela, na što je kolega fotograf upitao jesu li to moje fotografije ili promo materijali. Upravo fotografijama koje sam snimio u raznim situacijama telefon se pokazao kao pravi svestrani majstor koji teško može razočarati - pa će čak i u potpunom mraku napraviti fotografiju. Zbog tih mogućnosti mnogi su u šali komentirali i kako je ovo ultimativni gadget za nekog budućeg Jamesa Bonda.

Naime, P30 Pro dolazi opremljen sa četiri kamere koje su u zajedničkoj suradnji omogućile velik korak naprijed za Huawei. Glavne zadatke odrađuje 40 mpx kamera s f/1,6 otvorom blende, za širokokutne snimke zaslužna je ona od 20 mpx, tu je TOF 3D kamera te najveća novost, periskopska telefoto kamera od 8 megapiksela.

Foto: Huawei

Ona omogućuje 5x optičko uvećanje, a zajedno s podacima iz glavne kamere dobit ćete i 10x hibridni zum, dok digitalno sliku možete uvećati do 50x. Optički i hibridni zum toliko dobro rade da je zarazno zumirati na razne detalje koji su i dalje jasno vidljivi. Želite li još više približiti sliku, 50x zum lako vas može približiti u nečiju sobu na drugom dijelu kvarta, iako takva slika gubi dosta detalja.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Još dok su predstavljali telefon Huawei se hvalio novim 1/1.7-inčnim SuperSpectrum senzorom koji su razvili s Leicom. Umjesto klasičnog RGB filtera, zelene piksele su zamijenili žutima (RYYB), što im omogućuje maksimalnu ISO osjetljivost od 409.600, a u praksi senzor apsorbira 40 posto više svjetla. To znači još bolje rezultate pri slabom svjetlu, a neke od fotografija koje smo snimili jednostavno su bile nevjerojatne. Tako u nastavku možete vidjeti fotografiju snimljenu u potpunom mraku.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Noćno snimanje su podigli na još višu razinu tako da sa stativom telefon može snimiti odlične fotografije, no rezultati i iz ruke su bili odlični. Četvrta, TOF kamera u svemu pomaže kako bi precizno izmjerila udaljenost od predmeta ili osoba i kako bi dobili bolje portretne fotografije. Još jedna stvar gdje će nam TOF kamera biti od velike koristi su AR igre, no njih je jednostavno premalo. Što se videa tiče, tu je sada optička stabilizacija na periskopskoj i glavnoj kameri koja radi iznimno dobro, video snima do 4K rezolucije na 30 fps, a slow motion je i dalje podržan do 960 fps, ali uz bolji senzor ne morate snimati u savršenim uvjetima. Huawei je na predstavljanju telefona najavio i Dual-View video, opciju koja omogućuje da dvije kamere snimaju video u isto vrijeme, jedna zumirana na osobu, a druga pokriva cijelu scenu. Međutim, iako su najavili da će to stići s nadogradnjom telefona, te opcije još nema.

Dizajn

Testni primjerak stigao nam je u Breathing Crystal varijanti. U osnovi se radi o bijeloj boji, no ona je sve samo ne bijela, već se pozadina telefona prelijeva između plave, ljubičaste i bijele i telefon izgleda spektakularno. Naravno, dostupan je i u drugim bojama, a ona koja me se najviše dojmila je Amber Sunrise, crveno-narančasta varijanta telefona koja uživo izgleda još i bolje nego na fotografijama te me podsjetio na HTC-ovu sličnu boju na U11 modelu.

Foto: Huawei

Kako se radi o potpuno staklenom telefonu, koji je zakrivljen na rubovima, morate računati na to da ćete ga najvjerojatnije odjenuti u silikonsku masku, jer sigurnost prije svega. Dok je ekran ugašen, na prvu ga je teško razlikovati od Matea 20 Pro s kojim dijeli i dosta hardverskih karakteristika, ali čim se ekran upali vidjet ćete glavnu razliku. P30 Pro je osim još tanjih rubova oko ekran dobio i minijaturni ‘zub’ na vrhu, odnosno ‘suzu’ kako ga u Huaweiju nazivaju. Nekoliko proizvođača, poput Samsunga ili Honora, odlučilo se na ‘bušenje’ ekrana na svojim novim modelima, a Huawei je za sada ostao vjeran ‘zubu’ kojeg su smanjili tako što su se riješili ‘zvučnika’ na vrhu uređaja. Naime, Huawei je ugradio mehanizam koji šalje vibracije preko ekrana i na taj način omogućuje da čujete razgovor, što u praksi radi jako dobro s razgovorima koji se čuju jasno i prilično glasno. Cijeli taj zub stanjili su i zbog toga što P30 Pro nema Mateov senzor za prepoznavanje lica, već se oslanja samo na 32 mpx selfie kameru. U praksi to i nije problem, jer i ovakvo prepoznavanje lica radi brzo. Sigurnosno ga je ipak lakše prevariti.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Još jedna promjena što se zvučnika tiče stigla je i na donjoj strani uređaja. Kod Matea 20 je zvučnik bio unutar USB-C konektora i dok se telefon punio, zvuk bi bio prigušen. Sada je zvučnik dobio zaseban prostor na dnu telefona, što je poboljšanje, međutim pozicija nije najsretnija. Lako je možete blokirati prstima kad igrate igre ili gledate filmove u horizontalnom načinu, a sam zvuk bi mogao imati više snage, iako je prilično jasan. Uz sve to, kućište telefona ima IP68 razinu vodootpornosti što znači da se možete sigurno u slučaju da padne u vodu.

Foto: Huawei

Iako je njegov OLED ekran dijagonale 6,47 inča mrvicu veći od onog na Mateu 20 Pro, dobio je nešto nižu rezoluciju - 1080x2340 u odnosu na 1440x3120. U konačnici to neće ostaviti značajnog traga u svakodnevnom korištenju jer boje pršte iz ekrana, osobito kad isključite sve režime štednje i pojačate svjetlinu do maksimuma, plus manja rezolucija troši nešto manje energije. Ispod ekrana se nalazi i nova generacija optičkog senzora otiska prsta. U odnosu na onaj iz Matea 20 Pro, razlika je nebo i zemlja. Novi senzor je puno brži, a uz to i pouzdaniji. Na Mateu je često bilo frustrirajuće što senzor jednostavno ne bi odreagirao na prst, što se sada u pravilo ne događa. Opet, klasični senzori otiska i dalje su brži.

Performanse

Kako P30 Pro i Mate 20 dijele isti procesor (Kirin 980), to znači da u startu možemo računati na visoke performanse. Testni primjerak imao je 8 GB RAM-a i 256 GB interne memorije, odnosno više prostora nego što bi nam moglo zatrebati i RAM-a dovoljno da guštamo u igrama bez trzanja. Igrama, koje to podržavaju, dodatno pomaže i GPU Turbo tehnologija. Za one koji žele dodatno proširiti memoriju Huawei nudi i vlastite Nano Memory kartice, no problem je što su one puno skuplje od standardnih microSD kartica. Huawei i njihov EMUI puno se oslanjaju na umjetnu inteligenciju i to ne samo kod fotografija, već i u pozadinskom radu cijelog uređaja. U svakom trenutku praktično sve radi brzo i glatko, a EMUI nudi i niz praktičnih opcija poput upravljanja gestama, sam će vam optimizirati prikaz galerija, pobrinuti se da se vaše oči ne naprežu navečer, a tu je i podrška za Always-On ekran, no na vama je da odlučite koliko vam je koristan.

Još jedna stvar koju P30 Pro dijeli s Mateom 20 Pro je baterija od 4200 mAh koja također podržava bežično reverzibilno punjenje. To znači da ćete telefonom moći prijateljima napuniti njihove mobitele, ali i svoje gadgete poput slušalica ili satova koji podržavaju bežično punjenje. U praksi stvar i nije tako praktična, jer je takvo punjenje prilično sporo, no kad je stiska i trebate nekoliko postotaka energije, dobro će doći.

Uz telefon ćete dobiti 40W punjač, koji će vas za samo pola sata dići iz mrtvih do 70 posto. Tijekom korištenja uređaja, svaki dan bih na kraju dana ostao sa nekih 40 do 50 posto baterije, što znači da sam i dio drugog dana mogao s jednim punjenjem izgurati, no manje zahtjevni korisnici mogu računati na dva dana korištenja, osobito ako nemaju stalno uključen Bluetooth.