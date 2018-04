Hubble za 28. rođendan poslao zapanjujuće prizore iz svemira

Svemirski teleskop Hubble slavi 28. godišnjicu u svemiru i tim nas je povodom počastio spektakularnim fotografijama maglice Laguna. Na rođendanskoj fotografiji nalazi se gigantska zvijezda Herschel 36 usred eksplozije ultraljubičastog zračenja i uraganskih zvjezdanih vjetrova koji stvaraju fantastične prizore grebena i šupljina od plina i prašine.

Golema zvijezda je 32 puta veća od našeg Sunca, a njezina temperatura je osam puta viša od Sunčeve. Zvijezda je stara oko dva milijuna godina i nalazi 4.000 svjetlosnih godina od Zemlje.

We're gearing up for #Hubble's 28th birthday next week! Enjoy this newly released visible light look at the Lagoon Nebula. #Webb will give us an entirely different perspective, as infrared light can penetrate through clouds of dust and gas! More: https://t.co/kU9paoYGPB pic.twitter.com/vOSgL1cMyf