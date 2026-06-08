Hyundai za svoj novi mali model priprema znatno izraženiji dizajn od onoga koji poznajemo kod trenutačnog i20
MISTERIOZNI TEASER
Hyundai najavljuje tajanstveni model, evo koji bi mogao biti
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Hyundai je objavio zatamnjenu fotografiju novog malog modela, a iako službene potvrde još nema, sve upućuje na to da gledamo najavu potpuno nove generacije i20. Na teaseru se vidi oštro oblikovan prednji svjetlosni potpis, s uskim LED dnevnim svjetlima i svjetlosnom trakom koja se proteže cijelom širinom automobila. To je dovoljno da se zaključi kako Hyundai za svoj novi mali model priprema znatno izraženiji dizajn od onoga koji poznajemo kod trenutačnog i20.
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