Hyundai predstavio novi i20 N koji ima 204 KS i juri 230 km/h

Iako klasa malih sportskih automobila ima sve manje predstavnika novi i20 N je logičan potez s obzirom na to da je i30 N vrlo uspješan i da trkaći i20 već godinama uspješno sudjeluje u WRC-u

<p>Hyundaijev kompaktni i30 N je jedan od najcjenjenijih auta u klasi pa je korejska marka odlučila ponudu proširiti i s manjim modelom. Pritom se nisu obazirali na činjenicu da je ovakvih automobila sve manje na tržištu i da je potražnja mnogo manja nego prije desetak godina. Novi i20 N je logičan potez s obzirom na to da je i30 N vrlo uspješan i da trkaća verzija i20 već godinama uspješno sudjeluje u svjetskom reli prvenstvu WRC. </p><p>Novi i20 N izgledom jako podsjeća na i 30 N. Od njega je preuzeo prepoznatljivu plavu boju (nudit će se naravno i druge) i crvene ukrase na karoseriji. Agresivan izgled naglašavaju i mnogi drugi detalji poput naplatka promjera 18" i difuzora straga s velikom ispušnom cijevi. </p><p>Za pogon je zadužen 1,6-litreni benzinski motor s 204 KS i 275 N,, što auto težak samo 1190 kg pretvara u brzog sportaša. Maksimalna brzina iznosi 230 km/h, a ubrzanje do 100 km/h traje 6,7 sekundi. Zvuk automobila je, kao i kod i30 N, odličan. Za to je zaslužan specijalni ispušni sustav s klapnama pomoću kojih je moguće mijenjati zvuk. </p><p>U odnosu na klasični i20, N verzija je dodatnih 10 mm spuštena ima temeljito prerađen ovjes, upravljač i sportske kočnice. Moguće je birati između pet načina vožnje a to su Normal, Eco, Sport, N i N Custom. Mjenjač je ručni ali je i kao kod i30 N opremljen sustavom koji automatski daje međugas. </p><p>Na tržište i20 N stiže na proljeće, a cijene još nisu objavljene. </p>