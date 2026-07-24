ROBOTSKA REVOLUCIJA Hyundai preuzima Boston Dynamics, u tvornice stižu tisuće Atlasa

Hyundai se priprema za preuzimanje preostalog udjela Softbanka u tvrtki Boston Dynamics, čime bi postao stopostotni vlasnik ovog pionira u robotici. Ovaj potez ključan je za planove južnokorejskog automobilskog diva da ubrza komercijalizaciju naprednih robota, s posebnim naglaskom na humanoidni model Atlas. Akvizicija predstavlja značajan korak u Hyundaijevoj strategiji da postane lider u području robotike i umjetne inteligencije.

Potpuna kontrola za novu eru robotike

Južnokorejski automobilski proizvođač je još 2021. godine kupio 80 posto udjela u Boston Dynamicsu, dok je japanski Softbank zadržao preostalih 20 posto. Prema najnovijim informacijama, Hyundai sada namjerava otkupiti preostali udio Softbanka za otprilike 325 milijuna američkih dolara, čime bi Boston Dynamics postao podružnica u njegovom potpunom vlasništvu. Ovaj potez uslijedio je nakon što je Softbank iskoristio svoju prodajnu opciju, pravo koje je utvrđeno izvornim ugovorom između dviju tvrtki.

Stjecanje potpune kontrole nad Boston Dynamicsom moglo bi se pokazati iznimno isplativim za Hyundai, s obzirom na to da se sve više tehnoloških i automobilskih kompanija okreće razvoju proizvoda temeljenih na fizičkoj umjetnoj inteligenciji. Hyundaijev dugoročni cilj je stvoriti "cjeloviti vrijednosni lanac robotike i umjetne inteligencije", spajajući stručnost Boston Dynamicsa u fizičkoj umjetnoj inteligenciji s vlastitim proizvodnim kapacitetima i globalnim opskrbnim lancem.

"Kroz ovaj integrirani pristup, grupacija ima za cilj ubrzati razvoj, validaciju i komercijalizaciju tehnologija fizičke umjetne inteligencije i robotskih rješenja", poručili su iz Hyundaija u izjavi za Engadget.

Humanoidni robot Atlas kao ključ budućnosti

Središnji dio Hyundaijeve strategije vrti se oko humanoidnog robota Atlasa, kojeg razvija Boston Dynamics. Ranije ove godine na sajmu CES, tvrtka je predstavila potpuno električnu verziju robota spremnu za proizvodnju, koja se može pohvaliti nadljudskom agilnošću i dizajnirana je za obavljanje industrijskih zadataka. Nakon godina testiranja, tijekom kojih smo ga mogli vidjeti kako pleše u promotivnim videozapisima, Atlas je nedavno imao i zapažen nastup na Svjetskom nogometnom prvenstvu, gdje je prošetao tunelom za igrače i predao loptu sucu.

Razvoj Atlasa odvija se u suradnji s tehnološkim divovima kao što su NVIDIA i Google DeepMind, koji pomažu u unaprjeđenju njegovih sposobnosti vođenih umjetnom inteligencijom. Ova partnerstva pozicioniraju Hyundai kao značajnog igrača ne samo u automobilskom sektoru, već i u budućnosti globalne robotike i automatizacije.

Ambiciozni planovi za tvornice

Hyundai ima velike planove za integraciju Atlasa u vlastite proizvodne procese. Tvrtka namjerava uvesti humanoidnog robota u svoju tvornicu Metaplant America u Georgiji, gdje bi probni rad trebao započeti već 2028. godine. U početku će Atlas obavljati jednostavnije zadatke poput logistike, zavarivanja i sortiranja dijelova. Do 2030. godine, Boston Dynamics očekuje da će roboti biti sposobni za složenije procese u proizvodnji i sastavljanju komponenti, čime bi se trebala povećati učinkovitost i smanjiti troškovi.

Kako bi podržao ovu viziju, Hyundai gradi novu tvornicu robotike s kapacitetom proizvodnje do trideset tisuća Atlas robota godišnje. Ovaj potez, međutim, izazvao je i određenu zabrinutost kod južnokorejskih sindikata zbog mogućeg utjecaja na radna mjesta u budućnosti.