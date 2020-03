I autoindustrija pomaže te proizvodi maske, respiratore...

Iz tvornica diljem Europe i SAD-a već dulje ne izlaze novi automobili, no to ne znači da one više ne rade. U nekima od njih pokrenuta je proizvodnja nužno potrebne medicinske opreme kako bi se spasilo što više bolesnih. Sve to pomalo podsjeća na stanje iz drugog svjetskog rata kada se u tvornicama automobila proizvodilo sve potrebno za rat, od pušaka do tenkova, no ovoga puta su proizvodi mnogo humaniji i ne služe za ubijanje već spašavanje života.

Foto: Ford

Ford je primjerice u suradnji s tvrtkama 3M i GE Healthcare dizajnirao respirator (crtež gore) sačinjen od dijelova pick up automobila F-150 i 3D printanih dijelova i uskoro će započeti njegovu proizvodnju. Osim toga Ford će u Americi proizvoditi i dijelove za respiratore i plastične zaštite za lice. Planiraju proizvoditi čak 100.000 takvih zaštita na tjedan. I GM će proizvoditi respiratore u suradnji s tvrtkom Ventec Life Systems. Planiraju u kratkom roku proizvesti čak 200.000 primjeraka. Tesla s druge strane ne namjerava proizvoditi već je u Kini (gdje više nije potrebno toliko uređaja) kupila 1000 respiratora koje će dostaviti u bolnice u SAD-u.

Foto: Volkswagen

I mnogi europski proizvođači automobila već su se uključili ili se uskoro planiraju uključiti u proizvodnju raznih komponenti za respiratore. Volkswagen je najavio da će osim toga čim se proizvodnja osposobi Proizvesti najmanje 200.000 zaštitnih maski kategorija FFP-2 i FFP-3. Daimler će iz svojih zaliha njemačkoj pokrajini Baden-Wuerttemberg predati oko 110.000 maski koje inače koriste radnici, a i BMW planira donirati 100.000 maski. Tvrtka ZF (proizvodi mjenjače i druge komponente za aute) već proizvodi zaštitne maske u Kini. U proizvodnju respiratora i dijelova za njih planiraju se uključiti i Škoda, PSA, Ferrari, Fiat...