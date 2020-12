Vlada podržava projekt "Elements od AI". Pozivamo sve naše sugrađane iz privatnog i javnog sektora da se uključe i aktivno sudjeluju u stvaranju napredne, digitalne i konkurentne Hrvatske. Ovo je prilika koju Hrvatska neće propustiti", poručio je premijer Andrej Plenković.

“Elements of AI” je najbolja besplatna edukacija na svijetu koja polaznicima omogućuje svladavanje osnova o umjetnoj inteligenciji, a Hrvatska je prva zemlja u regiji u kojoj je ona dostupna. Nositelj projekta u Hrvatskoj je udruga CroAI, a dosad je ovaj tečaj upisalo već 13.000 ljudi. Više od 300 najbržih već je i završilo edukaciju i dobilo AI certifikat.

Svjetski mediji i stručnjaci svrstali su “Elements of AI” ispred sličnih edukacija prestižnih svjetskih sveučilišta kao što su Harvard, Stanford i MIT.

Projekt je nastao prošle godine, za vrijeme finskog predsjedanja Vijećem EU. U suradnji s Europskom komisijom Finska je odlučila projekt pokloniti svijetu i tako povećati znanje o umjetnoj inteligenciji, učiniti ga dostupnijim i približiti općoj javnosti.

Poznavanje umjetne inteligencije prednost pri zapošljavanju

Projekt je prepoznalo i više od 50 hrvatskih kompanija, koje motiviraju svoje zaposlenike da završe edukaciju. Kompanije predvode Hrvatski Telekom, gdje je u svim kompanijama grupe edukaciju do sada upisalo preko 11 posto ukupnog broja zaposlenika, te Zagrebačka banka. Projektu su se pridružili i Infobip, Nanobit, Valamar Riviera, Zagrebačka pivovara, Agrivi, Microsoft, Fortenova grupa, JGL, Tokić, Huawei, Photomath, EY, Five i mnoge druge. Iz brojnih kompanija ističu da će završena edukacija dati prednost zaposlenicima pri novim zapošljavanjima. Među polaznicima su i studenti kojima je Sveučilište u Zagrebu za završenu edukaciju omogućilo da ostvare 2 dodatna ECTS boda.

Elements of AI sastoji se od šest poglavlja i 25 vježbi za koje je u prosjeku potrebno izdvojiti 25 sati, a od polaznika ne zahtijeva nikakvo prethodno predznanje. Upravo je zbog toga razumljiv i namijenjen svima, od školaraca do odraslih. Polaznici će završavanjem tečaja bolje razumjeti osnovne pojmove, razviti kritičko razmišljanje o AI novitetima, razumjeti gdje se i na koji način umjetna inteligencija danas koristi, ali i moći objasniti kako AI omogućuje funkcioniranje velikog broja uređaja i servisa. Za više detalja i prijavu na tečaj Elements of AI posjetite službenu web stranicu - www.elementsofai.com/hr.