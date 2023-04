Igrali smo Gran Turismo 7 na PS VR2: Nakon virtualne vožnje, nećete se htjeti vratiti na staro

PlayStation VR2 fantastičan je dodatak za napokon dostupniju PlayStation 5 konzolu i jedno od najboljih iskustava virtualne stvarnosti koje sam dosad imao prilike isprobati. Osim što je iznimno napredan i pruža impresivnu grafiku, VR2 je i jednostavan za korištenje. Prve dojmove o najnovijem VR uređaju temeljio sam na prvih nekoliko igara, koje su bile dostupne za testiranje.

No, Gran Turismo 7 je nešto sasvim drugačije. Nakon dva, tri, tjedna igranja u VR-u, ovo je bez sumnje najbolji VR doživljaj koji sam imao. I ako se netko nećka oko VR uređaja ili nije siguran u cijeli doživljaj, Gran Turismo 7 je po meni igra koja će vas uvući u svoj svijet.

Foto: Playstation

Nakon što sam igrao GT7 u VR-u, ovo mi je postao i osnovni odabir igranja. Jednostavno mi je najprirodnije i najzabavnije ovako krenuti u utrke, za volanom, sa cestom ispred sebe. Okej, nikad nisam bio previše od simulacija utrkivanja i tog dubokog realizma, uvijek sam radije igrao arkadnije igre, no Gran Turismo 7 je vraški zabavan i brz. Kad ste za volanom, i možete se okrenuti pogledati kamo god želite, osjećaj brzine je nenadmašan. Igra vam ne oprašta da se divite detaljima u retrovizoru jer ćete već sljedeći trenutak biti u zidu dok jurite 250 na sat po stazi Spa-Francorchamps.

A bitno je naglasiti da sam cijelo vrijeme igrao samo s gamepadom, u nekoliko modova koje on podržava. Razni klipovi po YouTubeu su me uvjerili da bi ovo bilo još za stupanj, dva zabavnije da imam pravi trkaći volan i sjedalo. Bez obzira na to, haptika u kontroleru pomaže vam da osjetite bankine ili neravnine po cesti.

Foto: Playstation

Prva stvar koja me iznenadila kod GT7 je bila kako se uopće pokreće u VR modu. Naime, mnoge igre imaju često VR mod ili kao zasebnu igru ili kao posebni mod u igri. Ovdje to nije bio slučaj. Kad stavite VR na glavu, pred vama je izbornik na simuliranom velikom 2D ekranu, a kad odaberete utrku koju želite, igra se automatski prebacuje u virtualno okruženje. I to je to, nema nekih posebnih tipki i uputa. Cijela igra je praktično prebačena u VR mod, a kad ste i u garaži, svoje automobile možete pregledati iz svih kuteva. Jedino što nije u VR-u je split-screen utrka.

Foto: Playstation

Pogled iz vozačke pozicije nikad mi nije sjeo u igrama, jer kad ste to gledali u fiksnom položaju na televizoru, to nikad nije bio doživljaj kao da ste vi za volanom. Ovdje vas igra baca u tijelo vozača i doživljaj je sasvim drugačiji. Vi ste u sjedalu i imate odličnu preglednost prema naprijed ili preko haube, ovisno o tome jeste li u nekoj otvorenoj jurilici poput Formule, ili za volanom Camara. Prvih nekoliko utrka bilo mi je samo za uživanje u nevjerojatnoj pažnji koja je posvećena modelima automobila. Jedno je kad gledate ta vozila na televizoru, a sasvim je drugačiji doživljaj kad se možete sagnuti prema suvozačkom sjedalu ili infotainmentu ili baciti pogled unazad da vidite tko je sve oko vas. Metalni dijelovi starih automobila, poput kopči za krov ili podni tepisi, baš svi detalji interijera su fantastično modelirani u Gran Turismu. A kad ste u utrci, nakon nekoliko krugova postaje vam prirodno baciti pogled na retrovizore ili jednostavno se osvrnuti na protivnike da bi im zatvorili put ili vidjeli stanje na stazi. Jednako tako, uhvatit ćete se i kako se pokušavate nagnuti prema staklu vozačkih vrata da bi bolje vidjeli kroz zavoj zbog debelih A nosača na nekim vozilima. Osim automobila, vozačko odijelo je toliko dobro dizajnirano da možete detaljno pregledati šavove i tkaninu. Virtualnu ruku svojeg vozača u automobilu također ćete vidjeti kako mijenja brzine, a jedni što ćete još uočiti su lampice od žmigavaca ili farova kad ih uključite.

Nemate mogućnost da rukama posegnete za radijem ili nekim drugim kontrolama, no za to zbog brzine utrkivanja nećete ni imati vremena.

Foto: Playstation

Same utrke su pak identične kao i u standardnom okruženju ekrana, no svaka postavka koja utječe na ponašanje automobila, od guma, tuninga, balansa težine.. ovdje dolazi više do izražaja. A ono što još dolazi do izražaja je doživljaj samih staza, uspona i oštrih zavoja u kojima su ključne vaše brze reakcije.

Foto: Playstation

Grafički, igra je zadržala praktično sve što i standardno 2D okruženje, ali kako se ovdje renderira slika za dva ekrana pred vašim očima, neke su stvari morali žrtvovati. Detalji staze i trave nisu toliko bogati, ali to nije toliko uočljivo, a promijenili su i određene efekte povezane s vremenom pa kiša nije toliko bogata, a zbog rezolucije u kojoj se renderira igra za VR, ako se zagledate možete uočiti nazubljenost u dalekim automobilima ispred sebe. No kod brzih utrka to je detalj koji ćete najmanje gledati. Igra koristi i mogućnost da u punoj rezoluciji renderira one detalje na koje ste fokusirani, a ono gdje ne gledate u nižoj. O ukupnom grafičkom dojmu igre govori dovoljno da je to sad i jedini mod u kojem želim pokretati GT7.