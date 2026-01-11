Pigment u crvenoj kosi ima tajnu supermoć! Evo i koju

Vatrenocrvena kosa stoljećima je izvor fascinacije i inspiracije, no u znanstvenom svijetu često je bila povezana s manje glamuroznom stranom priče - povećanim rizikom od melanoma, najopasnijeg oblika raka kože. Međutim, najnovija istraživanja bacaju potpuno novo svjetlo na pigment odgovoran za ovu jedinstvenu boju, otkrivajući da bi on mogao posjedovati svojevrsnu "supermoć": sposobnost da potencijalno toksičnu prijetnju za naše stanice pretvori u prepoznatljivu boju, piše Science Alert.

Dvojaka priroda crvenog pigmenta

Pigmentacija ljudske kose i kože određena je omjerom dviju vrsta melanina. Eumelanin je odgovoran za tamne, smeđe i crne tonove te pruža bolju zaštitu od ultraljubičastog zračenja. S druge strane, feomelanin (pheomelanin) stvara crvene i žućkaste nijanse.

Osobe s crvenom kosom imaju dominantnu proizvodnju feomelanina, što je rezultat nasljeđivanja dviju varijantnih kopija gena MC1R, po jedne od svakog roditelja. Dugo se smatralo da je feomelanin isključivo negativac u ovoj priči. Njegova kemijska struktura čini ga manje stabilnim od eumelanina, a sam proces njegove sinteze može generirati reaktivne spojeve kisika (ROS), koji dovode do oksidativnog stresa i oštećenja DNA, čak i bez izlaganja suncu.

Upravo ta prooksidativna svojstva povezuju ga s većim rizikom od razvoja melanoma. Međutim, čini se da je priča puno složenija.

Neočekivani zaštitni mehanizam

Znanstvenici s Nacionalnog prirodoslovnog muzeja u Španjolskoj otkrili su da proizvodnja feomelanina ima i iznenađujuću korisnu funkciju. Njihova studija, objavljena u časopisu *PNAS Nexus*, prva je koja eksperimentalno dokazuje važnu fiziološku ulogu ovog pigmenta. Ključ se krije u aminokiselini zvanoj cistein.

Cistein je ključan za brojne biološke procese, no njegovo prekomjerno nakupljanje u stanicama može biti toksično i uzrokovati oksidativni stres. Upravo tu na scenu stupa feomelanin. Njegova sinteza zahtijeva cistein, što znači da stanice mogu iskoristiti višak ove potencijalno štetne tvari i "ugraditi" je u pigment.

Drugim riječima, proizvodnja crvenog pigmenta funkcionira kao mehanizam za detoksikaciju stanica, čime se sprječavaju oštećenja. Istraživači sugeriraju da ljudi s genetskim varijantama za crvenu kosu posjeduju specijalizirane stanice koje mogu učinkovito pretvoriti višak cisteina, bilo iz prehrane ili okoliša, u pigment.

Eksperiment na zebrastim zebama

Kako bi potvrdili svoju hipotezu, istraživači su proveli eksperiment na zebrastim zebama, malim pticama koje također proizvode feomelanin. Podijelili su ptice u dvije skupine: jednu koja je mogla normalno proizvoditi crveni pigment i drugu kojoj je ta sposobnost blokirana. Obje skupine su mjesec dana hranjene hranom s viškom cisteina.

Rezultati su bili nedvosmisleni.

Mužjaci koji nisu mogli stvarati feomelanin pokazali su znatno više razine oksidativnog oštećenja u stanicama u usporedbi s onima koji su višak cisteina pretvarali u pigment u svojem perju. Ovo otkriće predstavlja čvrst dokaz da sinteza feomelanina ima zaštitnu ulogu u održavanju staničnog zdravlja.

Evolucijska zagonetka i genetska podloga

Ovi nalazi nude moguće rješenje za staru evolucijsku zagonetku: ako su geni za crvenu kosu povezani s većim rizikom od raka kože, zašto su opstali u ljudskoj populaciji? Odgovor bi mogao ležati upravo u ovoj dvojakoj prirodi feomelanina, koji predstavlja klasičan primjer biološkog kompromisa.

Dok u nekim okolnostima može biti štetan, u drugima pruža ključnu prednost održavanjem ravnoteže cisteina. Ta sposobnost mogla je biti osobito korisna u prošlosti, ovisno o prehrani i okolišnim uvjetima naših predaka.

Dakle, iako je povezanost između feomelanina i melanoma i dalje stvarna i zahtijeva oprez pri izlaganju suncu, nova saznanja mijenjaju našu percepciju ovog pigmenta. On nije samo nusprodukt koji povećava rizik od bolesti, već i aktivni sudionik u fiziologiji s važnom zaštitnom funkcijom.

