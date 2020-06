Ikea i Sonos pretvorili svjetiljku i police u raspjevani namještaj

Ikea je Symofonisk liniju Wi-Fi zvučnika kreirala s poznatim proizvođačem audio opreme Sonosom, a u Hrvatskoj će sada također nuditi svjetiljku i policiju u koje su integrirani zvučnici

<p>Ikea je objavila kako će i u Hrvatskoj od početka srpnja biti dostupna njihova <strong><a href="https://www.ikea.com/hr/hr/">Symfonisk </a></strong>kolekcija zvučnika koju su razvili zajedno s poznatom tvrtkom Sonos.</p><p>Nakon što su integrirali bežične punjače u namještaj, sada je na red došao i zvuk, pa su tako razvili policu s Wi-Fi zvučnikom koja se može montirati uz krevet, a nagrađena je i Red Dot nagradom za dizajn. Uz nju, imaju i Symfonisk stolnu lampu s Wi-Fi zvučnikom. Ono što je odlično kod ovih uređaja je da se njima može upravljati i preko daljinskog, a mogu raditi zasebno, no mogu se i koristiti zajedno pa prostoriju možete ispuniti glazbom.</p><p>- IKEA stalno istražuje nove ideje kojima može unaprijediti život kod kuće. Integriranjem tehnologije u namještaj, to možemo učiniti na još bolji način - istaknuo je Björn Block, poslovni voditelj IKEA Home Smart u IKEA of Sweden.</p><p>Inače, preko daljinskog se, kao i na telefonu, može preskakati, pauzirati ili vraćati na prethodnu pjesmu, ali i pojačavati i stišavati glazbu.</p>