Imate android i vidite zelenu lampicu? Možda vas prate

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
To se može pojaviti kada koristite snimač zvuka ili tijekom poziva, no postoje i situacije kada nema nekog logičnog objašnjenja zašto je ona upaljena

Ako koristite Android, moguće je da ste barem jednom na vrhu svog mobitela primijetili zelenu lampicu. Ipak, ono što možda i ne znate je da bi to mogao biti znak da vas netko gleda ili prisluškuje.  To svjetlo označava da neka aplikacija koristi mikrofon ili kameru na vašem na Androidu, što je mora uvijek izazivati zabrinutost.

To se može pojaviti kada koristite snimač zvuka ili tijekom poziva, no postoje i situacije kada nema nekog logičnog objašnjenja zašto je ona upaljena. 

Ako pak mislite da vas netko špijunira, CEO CyberSmatra Jamie Akhtar smatra kako bi trebali brzo djelovati, prenosi Daily Mail. - Inače to zeleno svjetlo nije nešto oko čega bi se trebali brinuti. Generalno, to su aplikacije kojima ste dali dopuštenje za korištenje mikrofona ili kamere, ali ako niste koristili nikakvu takvu aplikaciju, onda je vrijeme za istragu - kazao je. 

Akhtar stoga preporučuje korisnicima da naprave sken, i to na način da se otvori Play Store, otvori profil, pa Play Protect i naposljetku Scan. Nakon toga se preporučuje promjena lozinki, ali ne na mobitelu koji je zahvaćen. Na samom kraju, trebalo bi mobitel staviti na tvorničke postavke. 

Ako pak želite otkriti koja aplikacija koristi mikrofon ili kameru, to možete napraviti vrlo jednostavno. Naime, samo morate prijeći prstom od vrha zaslona prema dolje što će vam pokazati koje se od navedenog koristi. Potom pritisnite ikonu koja se prikaže i ona će vam pokazati o kojoj je aplikaciji riječ. 

