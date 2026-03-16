Imate PS4? Loša vijest. Sony je najavio da će ugasiti podršku

Nakon više od desetljeća na tržištu i s preko 115 milijuna prodanih primjeraka, era jedne od najpopularnijih igraćih konzola svih vremena, PlayStationa 4, polako se primiče svome kraju. Sony je sredinom listopada 2024. godine potvrdio kako će od 2026. godine započeti s postupnim gašenjem podrške za ključne usluge, signalizirajući jasan zaokret prema aktualnoj generaciji i budućim projektima. Iako su se u javnosti pojavile i dezinformacije o potpunom gašenju servera, situacija je ipak nešto složenija, no poruka je ista - vrijeme je za oproštaj.

Konzola koja je lansirana davne 2013. godine definirala je čitavu generaciju igrača i postala dom nekih od najhvaljenijih ekskluzivnih naslova poput The Last of Us Part II, God of War, Marvel's Spider-Man i Bloodborne. Upravo zbog te goleme baze korisnika i nevjerojatne dugovječnosti, vijest o kraju podrške za mnoge predstavlja emotivan trenutak, premda je riječ o očekivanom i logičnom poslovnom potezu.

Što se točno gasi od proljeća 2026. godine?

Prema internim dokumentima koji su procurili u javnost, a koje je prvi objavio portal Insider Gaming, Sony će od proljeća 2026. godine prestati s podrškom za niz takozvanih "legacy" PSN (PlayStation Network) usluga. Ključno je naglasiti kako se ova promjena odnosi isključivo na nove igre koje će biti predane na certifikaciju nakon tog datuma. To znači da razvojni studiji koji budu željeli izdati nove naslove za PlayStation 4 više neće moći integrirati određene starije mrežne funkcije.

Popis usluga koje se gase za nove igre uključuje Activity Feed Web API, koji je služio za praćenje aktivnosti prijatelja, Shared Media Web API za dijeljenje snimaka zaslona i videa, kao i specifične sustave za pohranu podataka o igrama i korisničkim postavkama poznate kao Title Small Storage (TSS) i Title User Storage (TUS). Uz to, ukidaju se i integracije s korisničkim profilima te stari sustavi za filtriranje neprimjerenog sadržaja. Iz Sonya su pojasnili kako su "ove usluge osmišljene kako bi pružile jedinstveniju i skalabilniju osnovu kroz generacije konzola", čime se resursi preusmjeravaju na PlayStation 5 i buduće platforme.

Panika je nepotrebna, postojeće igre i dalje će raditi

Vijest o gašenju usluga brzo je potaknula glasine o potpunom prekidu rada PS4 servera, što je izazvalo zabrinutost među milijunima vlasnika konzole. Međutim, te su tvrdnje netočne. Sony nije najavio gašenje online funkcionalnosti za postojeće igre. Drugim riječima, vaša digitalna biblioteka ostaje sigurna, a online multiplayer u naslovima koje već posjedujete nastavit će raditi normalno do daljnjega.

Promjene se, dakle, odnose isključivo na buduće naslove, čiji će razvoj za staru platformu postati tehnički kompliciraniji i manje isplativ. To će zasigurno obeshrabriti većinu velikih izdavača, pa se očekuje da će nakon sredine 2026. godine na PlayStation 4 stizati samo manji, nezavisni naslovi.

Šira slika: PS Plus i veliki izdavači također napuštaju "četvorku"

Gašenje "legacy" servisa samo je dio šire strategije. Sony je već ranije potvrdio kako će od siječnja 2026. godine mjesečna ponuda igara unutar PlayStation Plus pretplate biti primarno fokusirana na PlayStation 5. PS4 naslovi pojavljivat će se tek povremeno, uglavnom kao verzije koje su dostupne na obje generacije.

Osim Sonya, i drugi veliki igrači u industriji okreću leđa staroj konzoli. Zbog tehničkih ograničenja hardvera starog više od deset godina, ali i činjenice da je PlayStation 5 napokon globalno dostupan i da je njegova baza korisnika dosegnula zavidnu razinu, brojni izdavači "live service" igara planiraju ukinuti podršku za PS4 verzije. Ovaj trend već je započeo, a u nadolazećim godinama postat će pravilo, a ne iznimka. Zaustavljena je i proizvodnja svih modela PS4 konzola još tijekom 2022. godine, čime je Sony jasno dao do znanja da su svi resursi sada usmjereni na sadašnjost i budućnost, koju simboliziraju PS5 i već naveliko spominjani PlayStation 6.