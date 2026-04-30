FOTO Josip (8) iz Vinkovaca je državni prvak u Alohi: 'Riješio sam 62 zadatka u pet minuta!'

Osmogodišnji Josip Kosmat nije samo državni prvak u mentalnoj aritmetici Aloha, on je i prvi natjecatelj u deset godina ovog natjecanja koji je osvojio prvo mjesto, a da ne dolazi iz Zagreba. Kako navode organizatori, ove godine za glavnu titulu natjecalo se više od 120 djece iz desetak gradova.

- U pet minuta riješio sam 62 zadatka. Mentalnu aritmetiku vježbam tri godine. Svake sam godine osvojio odličje i pehar u svojoj kategoriji, no vrlo sam sretan i ponosan što sam ove godine i ukupni pobjednik natjecanja - kazao je Josip, učenik 2. c razreda OŠ Antuna Gustava Matoša iz Vinkovaca.

Ovom pobjedom Josip je osvojio i još jedno veliko te uzbudljivo putovanje - sudjelovat će na svjetskom natjecanju u Panami u srpnju, uz djecu iz nekoliko desetaka zemalja, među kojima su i matematičke velesile poput Kine i Rusije.

Foto: otvoreno učilište littera

Foto: otvoreno učilište littera

Svi su vrlo ponosni na njegov uspjeh, u kojemu mu je itekako pomogla Marija Adrijanić, trenerica Alohe. Kako otkrivaju njegovi roditelji, Kristina i Luka Kosmat, Josip je pokazivao sklonost matematici od malih nogu. S četiri je godine počeo zbrajati i oduzimati dvoznamenkaste i troznamenkaste brojeve. Uz matematiku, jako ga zanima svemir. S mamom je prije dvije godine napravio slikovnicu "Svemir od A do Ž".

- Ovo je za našu obitelj i prijatelje trenutak velike sreće i ponosa. Josipova braća, Jakob i Mihael, od početka su ga bodrila i navijala za njega. Posebno nas veseli što će Josip ove godine rođendan proslaviti u dalekoj Panami - rekli su Kristina i Luka.

Foto: otvoreno učilište littera

Ove godine obilježava se i deset godina otkad se program Aloha počeo provoditi u Hrvatskoj, kaže dr. sc. Branka Novosel, osnivačica Otvorenog učilišta Littera, koja je Alohu donijela u Hrvatsku.

Foto: otvoreno učilište littera

Foto: otvoreno učilište littera

- Obilježavamo i desetljeće sustavnog rada s djecom na razvoju vještina koje nadilaze matematiku. Čestitamo svoj djeci na trudu i ustrajnosti, kao i njihovim roditeljima i edukatorima koji ih na tom putu podržavaju. U vremenu brzih promjena i neizvjesne budućnosti možda ne znamo kako će svijet sutra izgledati, ali znamo što će djeci sutra trebati: fokus, sposobnost učenja, prilagodljivost i vjera u sebe. Mentalnom aritmetikom Aloha djeca razvijaju upravo te vještine, pažnju, koncentraciju, pamćenje, ustrajnost i samopouzdanje - istaknula je.