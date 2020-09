Inovacijski summit Digital Takeover na udaru malicioznog oglašavanja

Konferencija o budućnosti ugostit će suosnivača Netflixa, delegacije Estonije, Švedske i Izraela, predsjednika Milanovića, a istražit će budućnost hrane, marketinga, umjetne inteligencije, transporta, medija, financijskih usluga…

<p>Samo nekoliko dana uoči najvećeg regionalnog inovacijskog i transformacijskog summita “Digital Takeover” na hrvatskim portalima pojavili su se oglasi u kojima se ističe da je vodeća hrvatska medijska kuća 24sata “tužena za otuđenje zaštićenog imena Digital Takover” te da je “24sata otuđio žig – organiziraju konferenciju pod tuđim imenom”. Istovremeno se pojavila i poveznica na tekst na javnosti nepoznatom portalu Fokus Online u kojem se pojašnjava kako je “trgovačko društvo Digital Takeover pokrenulo sudski spor protiv nakladnika 24sata zbog protuzakonitog i neovlaštenog korištenja imena Digital Takeover”.</p><p>“Digital Takeover će se neometano održati usprkos ovoj bizarnoj kampanji čiji je jedini motiv, čini se, svojevrsna iznuda 24sata kao organizatora. Naši odvjetnici i pravnici poduzeli su sve potrebne korake kako bi se odbacili pokušaji otuđivanja brenda i imena pod kojim već godinama organiziramo najveći regionalni summit o digitalnoj transformaciji, inovacijama i budućnosti svih industrija. Malicioznu kampanju prijavili smo i europskom sjedištu Googlea u Dublinu, jer se distribuirala putem njihove mreže”, rekao je Boris Trupčević, direktor 24sata i dodao kako se Digital Takeover pod tim nazivom održava od 2015. godine te je postao svima dobro poznati brend. Pojasnio je kako je prošle godine bivši zaposlenik 24sata Igor Stažić osnovao trgovačko društvo Digital Takeover j.d.o.o. za 10 kuna, te potom registrirao žig kojim se 24sata već godinama koristi. Riječ je o društvu bez zaposlenih s minimalnim i nenaplaćenim prihodima, prema javno dostupnim podacima. Stažić je prije nekoliko godina prodao medijskoj kući 24sata svoj magazin AutoStart te nastavio raditi u 24sata. Nakon odlaska Stažića, 24sata su raznim inicijativama i ulaganjima pokušala taj magazine repozicionirati u multimedijski brend, no zbog loših poslovnih rezultata AutoStart je na kraju ugašen. Osim navedene tvrtke Stažić je osnivač društava Svensax d.o.o. i Start news d.o.o., a bio je direktor u tvrtkama Revije d.o.o., EPH media d.o.o. i Arena d.d.</p><p>“Veselimo se što smo, usprkos uvjetima pandemije, uspjeli realizirati vrhunski program u kojem ćemo moći iz prve ruke čuti suosnivača Netflixa, australskog performera Stelarca, istražiti najbolje transformacijske prakse Estonije, Švedske i Izraela, saznati kakva je budućnost hrane, marketinga, transporta, medija, turizma, poštanskih i financijskih usluga… Uz brojne strane predavače govorit će i Emil Tedeschi, Zlatko Dalić, Korado Korlević, a uvodno slovo dat će predsjednik Zoran Milanović. Nezaobilazne teme su naravno umjetna inteligencija, blockchain tehnologija, leteća osobna vozila i mnogi drugi intrigantni trendovi koji će oblikovati budućnost. Upravo je budućnost okosnica summita koji ima ambiciju povezati Hrvatsku i regiju s najznačajnijim znanstvenim i inovacijskim svjetskim trendovima”, rekao je <strong>Boris Trupčević</strong>, direktor 24sata.</p><p>Ove godine Digital Takeover bio je zamišljen kao veliki dvodnevni summit u nekoliko paviljona na Zagrebačkom velesajmu, prvi put s atraktivnim Expo izložbenim programom i brojnim premijerama najsuvremenijih proizvoda i tehnologija, no zbog pandemije koronavirusa održat će se kao petodnevni virtalni summit, od 7. rujna do 11. rujna. Zbog nemogućnosti održavanja fizičkog događaja, medijska kuća 24sata odlučila je odustati od naplate kotizacija i darovati pristup svim sadržajima i predavanjima svim zainteresiranim virtualnim posjetiteljima, prvenstveno mladim inovatorima, profesionalcima i poduzetnicima kojima žele pružiti podršku i inspiraciju.</p>