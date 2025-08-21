Inspektorat objavio: Hrvati, ako imate ove aute, hitno u servis!

Čak deset modela različitih proizvođača automobila našlo se na listi Europskog sustava brzog uzbunjivanja Safety Gate zbog nedostataka.

Državni inspektorat je stoga upozorio vlasnike Peugeota 308 proizvedenih od 12. listopada 2015. do 1. prosinca 2019. godine da se gornja sidrišta sigurnosnih pojaseva u drugom redu sjedala mogu slomit, a time se može smanjiti učinkovitost sigurnosnih pojaseva.

Među upozorenima su vlasnici Opela Corse proizvedenih od 21. veljače 2023. do 22. travnja 2025., Opela Frontere proizvedene od 30. srpnja 2024. do 23. travnja 2025., Opela Astra L proizvedene od 2. siječnja 2024. do 23. travnja 2025.; Opela Grandland X proizvedenih od 4. veljače 2023 do 8. studenoga 2024., Opela Grandland V2 proizvedenih od 21. ožujka 2024. do 24. travnja 2025., Opela Mokka proizvedenih od 4. studenoga 2022. do 17. travnja 2025. godine.

Vlasnike Renaulta Koleosa II upozorili su da zbog nepravilne montaže može doći do odvajanja plastičnog dijela crijeva za dovod goriva od metalnog.

Vlasnike Škoda Fabija IV i Škoda Superba IV proizvedene od 07. rujna 2022. do 20. ožujka 2025. upozorili su da zračni jastuci suvozača u Škoda Fabia i Superb vozilima mogu imati smanjeni zaštitni učinak u slučaju aktivacije

Vlasnici se trebaju odazvati na popravak vozila, a distributeri su već poduzeli sve potrebne mjere.