Instagram pao: Milijuni se žale da im se aplikacija stalno ruši

Problemi koji su bili u radu Instagrama noćas, nastavili su se u utorak poslijepodne, a brojni korisnici diljem svijeta javljaju da imaju problema u korištenju aplikacije.

Najveći dio prijavljenih slučajeva je u Europi i Aziji, a na stranici DownDetector navodi se kako je najveći dio problema kod samog pregledavanja fotografija te logiranja u aplikaciju.

Dok se muče s ulogiravanjem u aplikaciju koja im se ruši, mnogi su se odlučili požaliti na Twitteru u iščekivanju popravka ovog problema - inače drugog pada u mjesec dana.

When Instagram is down and you have to choose between Facebook and Twitter. #instagramdown pic.twitter.com/hdF1XrHQOV