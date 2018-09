Internet mu se ruga: Kako se uopće izgovara novi iPhone?

Sve se znalo unaprijed, nije tu bilo sinoć previše iznenađenja, no Apple je bez obzira na to sinoć bio u središtu pažnje zbog novih telefona koje su lansirali. Oni su veći (puno), brži i bolji od prethodnika, ali radi se tu o ustaljenoj praksi američkog diva koji svake druge godine ima blago poboljšanu S seriju svojih telefona.

No upravo je to ove godine stvorilo i velike probleme u Appleovu nazivlju jer su se još lani odlučili na iPhone X (10 koje se izgovara Ten), zbog čega se nakon jučerašnjeg predstavljanja cijeli internet odlučio sprdati na Appleov račun.

Brace yourself for the iPhone excess jokes. XS 🤦‍♂️. — Jon Rettinger (@Jon4Lakers) September 1, 2018

Prvi telefon tako se zove iPhone Xs, što svi mi čitamo kao X i S, no Apple je zamislio da bi se trebalo čitati kao 10s, a kad se to izgovori na engleskom onda zvuči kao da se novi uređaj zove iPhone Tennis.

IPHONE TENNIS MAX pic.twitter.com/2gGRhvOe6w — Joshua Vergara (@jvtechtea) September 12, 2018

Seriously keep thinking he’s saying “iPhone Tennis” and I’m like YOU CAN’T MAKE ME DO EXERCISE, APPLE #AppleEvent — Emily Flake (@EmilyFlake) September 12, 2018

Customer: I would like to buy an iPhone tens max.

Max: How many iPhones tens do you want?

C: No, I want a ten s max.

Max: We don't sell tennis equipment here, you'll need to go to the Sports Authority.

C: No, I don't want tennis I want a TEN S MAX!

Max: Third base. — Michael Moore (@Kiey) September 12, 2018

Još je bizarnije ime većeg modela. Umjesto nastavka Plus, sada su odlučili dodati Max, pa se novi telefon zove Xs Max, što se mnogima čini kao "extra small Max" pa se pitaju je li novi telefon ekstra malen ili velik. A tko zna, možda sljedeće godine dođe i Mini model pa će biti još više materijala za zbijanje šala.

Možda će ovako recimo izgledati iPhone XXX.

Foto: 9gag

Ah, yes. iPhone Tennis Max.



My doppelgänger.



My nemesis.



Someday, I will defeat him. pic.twitter.com/Z5syM3gD7K — Max Scoville (@MaxScoville) September 12, 2018

iPhone Tennis Smacks — Bradford Dillon (@jbradforddillon) September 12, 2018

The iPhone Excess is the perfect name for a $1000+ phone. https://t.co/BD8XYCoU7e — JT Terán (@jt_teran) September 12, 2018

U nizu funkcija koje su već viđene kod konkurencije, ali i prisutne na telefonima godinama, Appleov iPhone napokon je dobio podršku za Dual SIM, ili kroz dvije fizičke kartice ili kroz SIM+eSIM, no i to je bilo dovoljno konkurenciji da podsjeti Apple na to da kasne. Ali kao što se kaže, bolje ikad nego nikad.

Huawei se nizom kratkih videa našalio na Appleov račun kroz mogućnosti koje već imaju nekoliko godina (Dual SIM) ili kroz stvari koje su dodali ove godine, poput trostruke kamere.

9Gag je isto tako pun šala na Appleovo kašnjenje u Dual SIM podršci za svoje telefone, pa su iPhone prozvali Internet Explorerom među telefonima. Inače, prvi telefon koji je imao Dual SIM podršku bio je Benefon Twin, predstavljen davne 2000. godine, da bi krajem istog desetljeća postali mainstream.

Nije tu bio kraj ogromnoj poplavi internetskih šala na račun Applea. I dok njihov novi sat ima odličnu funkciju kojom može mjeriti EKG, Apple je sada dodao i opciju za slanje brze notifikacije u slučaju pada, odnosno SOS signala, što su drugi uređaji već imali, ali i što se godinama nudi u TV prodajama.

Apple Watch Series 4 detects falling and can alert your emergency contacts.



Apple taking on Life Alert #AppleEvent pic.twitter.com/hjStIRyQ8c — Troy Osinoff (@yo) September 12, 2018

