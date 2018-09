Apple na vlastitim stranicama otkrio detalje novog iPhonea

Apple u srijedu čeka veliki dan u kojem će se potvrditi da je dizajn jubilarnog iPhonea X bio pun pogodak te će američka kompanija prema svemu sudeći lansirati tri nova telefona, različitih dijagonala i cijena, ali s istim dizajnerskim stilom.

Dodatnu potvrdu tome dao je i sam Apple, kojem su se u kodu stranice na apple.com pojavili linkovi koji potvrđuju imena novih telefona. XML datoteka tako ukazuje na to da će se dva glavna aduta iz Applea zvati iPhone XS i XS Max, dok će treći telefon prema svemu sudeći nositi oznaku iPhone XR. To znači da neće biti ništa od oznake Plus na novim modelima, ali i da se srednji iPhone neće zvati XC, prenosi Verge.

Veliki ekrani i 'zub' na vrhu gdje se nalaze prednja kamera i senzori trebali bi biti glavni adut novih iPhonea. Najnovije informacije dodatno potvrđuju najave da bi iPhone napokon trebao dobiti dual SIM podršku. GSM Arena prenosi fotografije kineskih operatera koji su na društvenim mrežama objavili fotografije jabuka s dvije SIM kartice i prednostima takvog korištenja telefona, ali i fotografiju telefona s utorom za dva SIM-a.

Iako iPhone podržava brzo punjenje, najnovije glasine ukazuju na to da će telefon i dalje dolaziti sa sporim 5W punjačem u kutiji, prilično sporim u odnosu na najbrže punjače koje imaju top modeli na Androidu. Za brzo punjenje trebat će izdvojiti dodatni novac.

Znači, uz tri telefona, u srijedu se može očekivati i novi Appleov sat, a dodatna potvrda tome također je stigla iz samog Applea.

So, about those marketing images: they came from the recap section of the special event website. I used the URL pattern from the last event and guessed the device’s names. Apple took them down immediately after we published. pic.twitter.com/5ywgetkAbx