Novi MacBook Pro i osvježeni Vision Pro stižu s M5 čipom

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Apple

Apple je najavio 14-inčni MacBook Pro i osvježeni Vision Pro s novim M5 čipom. Fokus je na većoj brzini u AI zadacima, tišem i učinkovitijem radu te duljoj autonomiji. Predbilježbe su otvorene, a prodaja kreće 22. listopada.

Apple u Newsroomu potvrđuje da je novi čip M5 građen s naglaskom na AI: kompatibilnost sa suvremenim AI alatima, brže lokalno izvođenje modela i naprednije multimedijske obrade. Novi M5 donosi do 3,5 puta brže AI zadatke u odnosu na M4, novi 10-jezgreni GPU i Neural Accelerator u svakoj GPU jezgri. U praksi to znači brže lokalno prepoznavanje govora, obradu fotografija i videa te pokretanje manjih AI modela bez čekanja. Uz to stiže brži SSD i konfiguracije do 4 TB, pa je rad s velikim projektima i medijskim datotekama ugodniji i brži.

Pogledajte kako izgledaju novi Apple uređaji:

Na MacBooku Pro 14 baterija postaje jača za klasu: do 24 sata reprodukcije videa ili cjelodnevni rad u miješanoj upotrebi. Dijelovi, primarno zaslon i portovi ostaju kao kod prethodnog 14-inčnog Pro modela, što će cijeniti korisnici koji žele isti faktor oblika. Početna cijena je 1.599 USD, a isporuke su najavljene za 22. listopada.

Vision Pro je također osvježen M5 čipom, što donosi brže renderiranje prostornih aplikacija i ugodniji rad u svakodnevnim zadacima. Uz čip stižu i sitne hardverske dorade poput udobnije trake za glavu, dok se koncept uređaja i ciljane funkcije (posao, kreativni rad, multimedija) ne mijenjaju. Ovo je predstavljeno kao generacijski skok iznutra za oba uređaja – više snage i AI mogućnosti bez promjene dizajna svake godine.

