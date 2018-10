iPhone XS Max ima vrhunsku kameru, ali nije srušio P20 Pro

Glavni autoritet kada su u pitanju kamere mobilnih telefona, tvrtka DxOMark objavila je detaljni test kamere Appleovog novog iPhonea XS Max i kažu da je jedna od najboljih koje su ikada testirali.

No, i dalje nije bolja od kamere Huaweijevog P20 Pro. Appleova kamera na testiranju je dobila ukupno 105 bodova, dovoljno da zauzme drugo mjesto na top ljestvici, dok prvo mjesto i dalje suvereno drži P20 Pro s ukupno 109 bodova.

Nova iPhone XS Max kamera prema specifikacijama se ne razlikuje previše od lanjskog iPhonea X. Unatoč tome, Apple je znatno unaprijedio kameru svojeg novog flagshipa. Na primjer 12MP senzor na dualnoj kameri ima 1.4 µm piksela u usporedbi s 1.22 µm koliko je imao iPhone X i omogućava puno širi kut snimanja nego ikada prije.

iPhone XS Max DxOMark score: 105.

