Obavijesti

Tech

Komentari 2
NEVJEROJATNO

Ispod arktičkog leda otkrili su život koji bi trebao biti nemoguć

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Ispod arktičkog leda otkrili su život koji bi trebao biti nemoguć
Foto: Canva

U mračnim i ledenim dubinama Arktičkog oceana odvijaju se biološki procesi za koje se vjerovalo da su rezervirani isključivo za topla, tropska mora. I znanstvenici su ostali u čudu

Znanstvenici su otkrili posebne oblike života koji bujaju ispod arktičkog morskog leda, na mjestima gdje se njihovo postojanje do sada smatralo nemogućim. Ova otkrića, objavljena krajem 2025. godine, ne samo da preispituju naše razumijevanje granica života, već bi mogla imati i značajne globalne implikacije na klimatske modele i budućnost našeg planeta, piše Science Alert.

U mračnim i ledenim dubinama Arktičkog oceana, gdje sunčeva svjetlost jedva prodire, a temperature ostaju ekstremno niske, odvijaju se biološki procesi za koje se vjerovalo da su rezervirani isključivo za topla, tropska mora. Ovi mikroorganizmi, nevidljivi golim okom, mogli bi biti ključni igrači u arktičkom ekosustavu i njegovoj reakciji na klimatske promjene.

NEVJEROJATNO Ovi jezivi šišmiši sjaje zeleno. Znanstvenici ne znaju zašto
Ovi jezivi šišmiši sjaje zeleno. Znanstvenici ne znaju zašto

Neočekivani izvor dušika

Svim živim bićima potreban je dušik za preživljavanje, no većina ga ne može koristiti izravno iz atmosfere, gdje čini oko 78% zraka. Proces pretvaranja atmosferskog dušika u amonijak ili amonij, upotrebljiv oblik za druge organizme, naziva se fiksacija dušika. Dugo se smatralo da se ovaj proces u oceanima odvija samo u toplim vodama.

Međutim, istraživački tim predvođen Sveučilištem u Kopenhagenu dokazao je suprotno.

"Vjerovalo se da se fiksacija dušika ne može odvijati ispod morskog leda jer su uvjeti za organizme koji to rade smatrani previše nepovoljnima", izjavila je biologinja Lisa von Friesen, vodeća autorica studije.

"Bili smo u krivu."

U uzorcima prikupljenim diljem središnjeg Arktičkog oceana, znanstvenici su pronašli uspješne zajednice takozvanih ne-cijanobakterijskih diazotrofa (NCD).

To su bakterije koje fiksiraju dušik, ali za to ne trebaju sunčevu svjetlost, za razliku od cijanobakterija koje dominiraju u drugim oceanima. One se hrane otopljenom organskom tvari koju ispuštaju alge, stvarajući ključnu petlju hranjivih tvari ispod leda.

IMA REP, NEMA REP Sjećate se međuzvjezdanog objekta koji juri prema nama? Znanstvenik: 'Počeo je kočiti'
Sjećate se međuzvjezdanog objekta koji juri prema nama? Znanstvenik: 'Počeo je kočiti'

Aktivni život unutar samog leda

Istovremeno, drugo revolucionarno istraživanje sa [Sveučilišta Stanford](https://www.stanford.edu/) otkrilo je da ni sam led nije beživotna pustinja kakvom se smatrao. Proučavajući jednostanične alge zvane dijatomeje, ili alge kremenjašice, koje se u ledenim jezgrama čine kao tanke linije prljavštine, otkrili su da one nisu u stanju hibernacije.

Naprotiv, ove alge su iznimno aktivne, krećući se kroz mikrokanale u ledu tehnikom klizanja čak i na temperaturama od -15°C. To je najniža temperatura ikad zabilježena za kretanje jedne eukariotske stanice.

"Arktik je bijel na površini, ali ispod je potpuno zelen zbog prisutnosti algi", rekao je Manu Prakash, jedan od autora studije.

Ove alge čine temelj hranidbenog lanca, a njihova neočekivana aktivnost pokazuje da je cijeli ekosustav dinamičniji no što se mislilo.

REVOLUCIONARNO Otkrivena je super Zemlja!
Otkrivena je super Zemlja!

Od hranidbenog lanca do klime

Ova dva otkrića zajedno crtaju novu sliku Arktika. Bakterije koje fiksiraju dušik osiguravaju hranjive tvari koje potiču rast algi unutar i ispod leda. Više algi znači više hrane za planktonske rakove, koji su hrana ribama, što posljedično može obogatiti cjelokupni morski hranidbeni lanac.

No, posljedice su i globalne. Povećana produkcija algi znači i veću apsorpciju ugljičnog dioksida (CO2) iz atmosfere kroz proces fotosinteze. Time bi Arktički ocean mogao postati značajniji ponor ugljika, potencijalno ublažavajući neke od učinaka globalnog zatopljenja.

"Ako se proizvodnja algi poveća, Arktički ocean će apsorbirati više CO2", objašnjava morski mikrobni ekolog Lasse Riemann, dodajući:

"No, biološki sustavi su vrlo složeni, pa je teško donositi čvrsta predviđanja."

NEVJEROJATNO Kristali koje su otkrili na Titanu šokirali stručnjake: 'Čekaj, pa ovo ne bi trebalo biti moguće!'
Kristali koje su otkrili na Titanu šokirali stručnjake: 'Čekaj, pa ovo ne bi trebalo biti moguće!'

Ono što je sigurno jest da se ovi novootkriveni procesi moraju hitno uključiti u buduće klimatske modele. Trenutni modeli ne uzimaju u obzir aktivnu fiksaciju dušika ispod leda, što znači da su naše projekcije budućnosti Arktika i njegove uloge u globalnoj klimi možda bile previše konzervativne ili čak netočne.

Kako se arktički led topi, rubna područja na kojima su ove bakterije najaktivnije se šire, što bi moglo dodatno ubrzati ove procese.

Ova otkrića dolaze u kritičnom trenutku. Znanstvenici upozoravaju da bi Arktik kakvog poznajemo mogao nestati u sljedećih 25 do 30 godina.

"Osjećam hitnost jer gubitkom ekosustava gubimo i znanje o čitavim granama na našem stablu života", zaključuje Prakash. 
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Ovo je jurilica Mr. Beana, s njom je glumio. Sad je prodaje
LEGENDARNI E-TYPE NA BUBNJU

FOTO Ovo je jurilica Mr. Beana, s njom je glumio. Sad je prodaje

Rowan Atkinson, legendarni britanski komičar poznat po liku Mr. Beana, odlučio je prodati svoj osebujni dragulj na četiri kotača, Jaguar E-Type iz 1963. godine. Taj auto pojavio se u Netflixovoj seriji Man vs Bee, u kojoj Atkinsonov lik vodi epsku bitku s jednom upornom pčelom, uz neizbježnu štetu po luksuzni automobil. Kultni E-Type sada ide na aukciju u Birminghamu, a njegova filmska i osobna povijest čine ga jednim od najposebnijih primjeraka na tržištu.
FOTO Najstarija Buba opet vozi: Obnavljali je osam godina, po cijelom svijetu tražili dijelove
LEGENDARNI AUTO

FOTO Najstarija Buba opet vozi: Obnavljali je osam godina, po cijelom svijetu tražili dijelove

Njemački centar za tehničke preglede TÜV potvrdio je da je automobil siguran do maksimalne brzine od 100 km/h, ali Grundmann priznaje da stvari postanu malo 'nezgodne' iznad 80 na sat.
Više od 180 milijuna lozinki je osvanulo online, evo što Google savjetuje kako da se zaštitite
STRAH OD HAKERA

Više od 180 milijuna lozinki je osvanulo online, evo što Google savjetuje kako da se zaštitite

Tvrtka je pojasnila da se ne radi o izravnom napadu na njihove poslužitelje, već o kompilaciji podataka prikupljenih tijekom godina s drugih, manje sigurnih web-stranica, putem zlonamjernog softvera i phishing napada

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025