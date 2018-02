Isprobali smo 6 novih Alcatela: Top mogućnosti sve su jeftinije

Alcatel je u subotu uoči sajma u Barceloni predstavio čak šest novih mobitela u serijama 1, 3 i 5, koji se ističu sada već standardnim 18:9 formatom ekrana. Kod novih telefona Alcatel je odlučio igrati i na kartu dizajna te na najjeftinije uređaje ugraditi opcije koje su bile rezervirane za skuplje modele, poput skeniranja lica.

Alcatel 5

Glavna zvijezda nove linije je Alcatel 5, telefon koji se odlikuje nešto neobičnijim dizajnom, a u prodaju stiže uskoro po cijeni od 230 eura. Dok većina uređaja s 18:9 ekranima ima približno jednak odmak od rubova, Alcatel je na ovom telefonu ekran 'izgurao' u donji dio telefona te na vrhu 'uređaja' ostavio više mesa. Jedan od razloga zbog kojih su to učinili je i da ostave mjesta za dvostruku kameru koja se nalazi s prednje strane.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Ovakav raspored kamera je zbog odlične opcije koja telefonu omogućuje da se automatski prebaci u širokokutni mod i to kad prednja kamera prepozna da je u kadru troje ili više ljudi. Stvar smo isprobali uoči prezentacije telefona i radi jako dobro u praksi. Inače, na prednjoj strani se nalazi kamera od 13 megapiksela s f/2.0 otvorom blende te kamera od 5 megapiksela sa širokim kutem od 120 stupnjeva. Sa stražnje strane nalazi se standardna kamera od 12 megapiksela s interpolacijom na 16, dok je ispod nje smješten senzor otiska prsta.

Što se ostalih karakteristika tiče, telefon dolazi s 5,7-inčnim HD+ ekranom (1440x720 piksela) te 3 GB RAM-a i 32 GB interne memorije. Za pogon je zadužen MediaTekov procesor (MTK6750) s osam jezgri (4 na 1,5 i 4 na 1 GHz). Kapacitet baterije je 3000 mAh. Telefon dolazi u prodaju s Androidom N, ali uskoro bi trebao dobiti i nadogradnju na Oreo. Nudit će ga u crnoj i zlatnoj varijanti.

Alcatel 3

U ovoj seriji Alcatel je danas predstavio tri nova modela, Alcatel 3, 3X i 3V, koji su se pridružili 3G modelu 3C kojeg smo vidjeli još ranije.

Alcatel 3 je telefon iznimno kompaktnog dizajna, koji dolazi s 5,5-inčnim HD (720p) ekranom u kućištu tek 145 grama, a nudit će i opciju otključavanja uređaja skeniranjem lica. Zbog toga i cijene od 149 eura u Alcatelu očekuju da bi ovaj telefon trebao biti glavni adut na tržištu zajedno s Alcatelom 5. Što se hardvera tiče, tu je MediaTekov četverojezgreni procesor, 2 GB RAM-a i 16 GB memorije te baterija kapaciteta 3000 mAh. Uz telefon dolazi i Android Oreo. Kako i ovaj uređaj podržava microSD kartice, vjerojatno je da će svi korisnici jako brzo proširiti memoriju.

Što se kamera tiče, sprijeda se nalazi kamera od 5 megapiksela s bljeskalicom, dok je straga kamera od 13 megapiksela.

Iz Alcatela navode da na tržište stiže u zlatnoj, plavoj i crnoj varijanti, ali tijekom kratke probe, plava je izgledala najefektnije.

Slovo X kod Alcatela 3X znači eXtra, a to ekstra kod njega bi trebao biti veći ekran te dvostruka kamera straga te više memorije, a u ovom slučaju to je 3 GB RAM-a i 32 GB interne memorije. Procesor je isti kao kod 'trojke'. Straga se nalaze kamere od 13 i 5 megapiksela (manja nudi širokokutno snimanje), dok je sprijeda kamera od 5 megapiksela. Ekran je sada narastao na 5,7 inča i zadržao istu rezoluciju. Kapacitet baterije jednak je kao i na prethodniku, no za razliku od njega na tržište stiže s Androidom N i to po cijeni od 179 eura.

Android 3V ime je dobio zbog riječi Vision, a odnosi se na 6-inčni 2K ekran (2160x1080) koji je najbolji od predstavljenih. Ovaj telefon ima također četverojezgreni procesor, ali na nešto jačih 1,45 GHz. Njegove stražnje kamere snimaju fotografije od 12 i 2 megapiksela, a prednja od 5 megapiksela. Dolazi s 2 i 16 GB te microSD utorom i baterijom od 3000 mAh. Kod njega je pak instaliran Android Oreo, a stajat će 189 eura.

Alcatel 1

Foto: Alcatel

Glavni adut Alcatela serije 1 je cijena gdje za manje od 100 eura nude 18:9 ekran i novi Android Oreo Go i to jedan od prvih u Europi. Radi se o optimiziranoj verziji Androida 8, koja je namijenjena slabijim uređajima, a ovaj Alcatel 1X dolazi sa samo 1 GB RAM-a i 16 GB memorije. Međutim na njega možete instalirati Lite ili Go verzije aplikacija koje zahtijevaju puno manje resursa od telefona i puno manje prostora. Tako Facebook Lite zauzima manje od 2 MB, dok je standardnome potrebno oko 70 MB na telefonu.

Inače, Alcatel vidi kupce koji traže prvi pametni telefon (poput djece) ili starije korisnike kao idealne korisnike ovog telefona. Što se hardvera tiče, ekran dijagonale 5,34 inča ima rezoluciju 960x480 piksela, kamere snimaju fotografije od 8 i 5 megapiksela, a kapacitet baterije je 2460 mAh.

Alcatel 1C još je jeftiniji telefon. Stajat će 10 eura manje i u svemu je gotovo jednak 1X-u, no nudi samo 3G povezivost, ali i metalno kućište. Za razliku od 1X, ovaj će dolaziti s Androidom 7.