Isprobali smo Galaxy Fit 3: Pametna narukvica uz koju ćete lako zaboraviti i na vaš sat

Više od tri godine prošle su od posljednje pametne narukvice, Galaxy Fit 2, koju je Samsung predstavio u jesen 2020. godine i činilo se kao da su se potpuno fokusirali na satove. No sada je napokon stigao i Galaxy Fit 3, prilagođen današnjim vremenima.

Prvo što me iznenadilo kod ove narukvice je njezina masa. Jedva 37 grama ukupno je težak Fit 3 i jedva da ga osjetite na ruci tijekom cijelog dana, što je odlično jer možete narukvicu komotno nositi i tijekom spavanja.

Sama narukvica dovoljno je dobro dizajnirana da je nosite kroz cijeli dan, a ne samo dok se bavite nekim sportom. Prilično je univerzalna i dobro će stajati na manjem, ali i većem zglobu. Sviđa mi se i mehanizam otpuštanja remena s jednim klikom. Vrlo brzo i jednostavno, ali radi se o Samsungovu dizajnu, a ne standardnim 20 ili 22 mm remenima. Treba istaknuti i da ima IP68 razinu vodootpornosti i otpornost do 5 ATM, što znači da može bezbrižno u vodu.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Navigacija među aplikacijama i menijima je brza i jednostavna, većinu toga ćete obaviti potezima prstom i to je prilično intuitivno kao i na drugim satovima. Tipkom na bočnoj strani možete se vratiti na početni ekran, dvostrukim dodirom pokrenuti vježbu, a dugim pritiskom isključiti sat.

I dok je prethodnik imao za ono vrijeme tipičan dizajn narukvice, Fit 3 više podsjeća na sat i izgleda kao i mnogi uređaji slične klase. Ekran je tako 45 posto veći u odnosu na Fit 2, odnosno dolazi sa 1,6-inčnim AMOLED ekranom, rezolucije 256 x 402 piksela s lagano zakrivljenim staklom te aluminijskim kućištem. Ekran je dovoljno pregledan da pratite notifikacije, ali i iščitate podatke vaših aktivnosti, a kako se radi o AMOLED panelu, dobro se vidi i vani. Uz to, imate više od 100 različitih maski koje možete postaviti, a kao pozadinu možete staviti i bilo koju fotku s telefona.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Kako je glavna funkcija ovakve narukvice, treba istaknuti da podržava više od 100 različitih aktivnosti i raznih detalja koje pritom prate senzori (akcelerometar, mjerač pulsa, barometar, svjetlosni senzor), poput rada srca, potrošenih kalorija, brzinu kretanja... No, narukvica nema GPS pa ćete za detaljnije podatke o lokaciji morati upariti telefon.

Kako bi se razlikovali od konkurencije, Samsung je odlučio praćenju spavanja dodati zabavni moment pa će vam nakon nekoliko dana u kojima ste spavali sa ovim satom dati i vašu 'životinju snova', odnosno navike iz sna povezati sa nekom životinjom. Tako će iscrpljeni morski pas biti netko s velikim manjkom sna, a bezbrižni lav onaj tko spava preko osam sati na dan. Nervozni pingvini su im pak oni lakog sna, kojima je teško ponovno zaspati. Od softverskih opcija treba istaknuti detekciju pada i poziv hitnim službama, a telefon možete koristiti i kao okidač kamere za upareni Galaxy telefon.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Fit 3 je dobio bateriju kapaciteta 208 mAh, ali kako nema GPS to mu omogućuje da baterija traje i do 13 dana na jednom punjenju, prema Samsungovim podacima. No, kad uključite stalni prikaz sata i sa intenzivnim korištenjem to se značajno skraćuje, na nekih pet do šest dana. U svakom slučaju realno je očekivati desetak dana, bez Always on opcije ekrana.