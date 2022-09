Isprobali smo Galaxy Z Flip 4: Koliko je preklopnik sada bolji?

Na prvu, ne djeluje kao da se puno toga promijenilo kod Samsungova Z Flipa 4. Format je prilično jednak, ali i oduševljena reakcija brojnih koji prvi put prime ovaj telefon i isprobaju koliko ga je jednostavno preklopiti, ali i koliko je kompaktan kad je zaklopljen.

Preklopni telefoni daleko su dogurali u odnosu na uređaje od prije nekoliko godina, pa je tako i Z Flip 4 u odnosu na prošlogodišnji model pun dorada i poboljšanja, koja se ne moraju nužno vidjeti na prvu, ali u konačnici vas čeka kompletan uređaj koji s punim pravom može otežati odluku u izboru između preklopnog ili klasičnog telefona. Telefon privlači poglede, bez sumnje, a u praksi Flip, koji podsjeća na preklopne telefone iz prošlosti, puno je praktičniji uređaj i jednostavniji za korištenje od većeg brata Folda koji je pak pravi preklopni stroj krcat novim rješenjima.

Flip 4 dobio je mrvu tanji obrub oko ekrana, a i sam telefon je ‘manji’ od prethodnika. Tu se doslovno radi o milimetru po bokovima i visini, ali debljina je ostala ista, no novi je telefon zato četiri grama teži. Inače, kad je sklopljen, debljina mu je 17,1 mm. Stanjena je i šarka pa je i prorez u zaklopljenom telefonu mrvicu manji, što bi trebalo značiti da su manje šanse za neku štetu. U praksi tek treba vidjeti kako će se taj ekran ponašati nakon godinu, dvije, rasklapanja i izlaganja raznim elementima. Što se te izdržljivosti tiče, treba istaknuti da telefon ima IPX8 razinu otpornosti, što znači da bi trebao izdržati namakanje, no ne bi ga trebali izlagati prašini.

Ako želite vidjeti kako je prošao kroz mučenje, i prošao test, pogledajte ovaj test izdržljivosti u nastavku.

Vanjski ekran u velikom broju situacija bit će vam prvi kontakt s telefonom i on je ostao vizualno istih dimenzija i rezolucije, ali Samsung je dodao nove widgete i funkcionalnosti pa je samim time taj ekran postao funkcionalniji i dobro će poslužiti za snimanje selfija glavnom kamerom, ali i pregled notifikacija, odgovaranje na poruke…Vaša glavna dodirna površina ovog telefona bit će na gornjem desnom rubu jer se tu nalaze tipke za glasnoću i senzor otiska prsta koji aktivira i Bixby. Osobno, mislim da bi puno bolje bilo da je senzor otiska smješten u gornji dio donje polovice telefona i da su spustili tipke za glasnoću, jer bi na taj način sve bilo praktičnije.

Kad ga rastvorite, dočekat će vas isti ekran kao i lani. Odličan OLED panel dijagonale 6,7 inča s osvježenjem od 120 Hz, rezolucije 1080 x 2460 piksela. Nabor na ekranu može se osjetiti pod prstom kad prelazite preko njega, ali u normalnom korištenju telefona nije me ništa posebno ometao. Kako se radi o iznimno uskom ekranu, nije baš idealan za video jer vam ostaje dosta crnine po rubovima, ali u raznim aplikacijama to se da razvući. Na rubovima telefona nalaze se i solidni stereo zvučnici koji pružaju jako ugodan zvuk. S druge strane, ovako dug ekran je odličan za news aplikacije ili razne društvene mreže.

Kamera ovog telefona zabavnim iskustvom nadoknađuje ono što joj možda nedostaje u čistim specifikacijama. Tako Flip 4 možete djelomično rastvoriti i postaviti ga na stol ili neku površinu pa će sam sebi glumiti stativ. To je odlično dok trebate obaviti videopoziv ili ako želite jednostavno snimiti grupnu fotografiju.

A možete ga držati i djelomično rastvorenog, poput video kamere nekad, kako bi snimili stabilniji video.

A kao što sam spomenuo, stražnju kameru možete koristiti i za snimanje selfija u puno boljoj kvaliteti, kad je telefon zaklopljen.

Straga se nalaze dvije kamere od 12 megapiksela. Glavna ima f/1.8, 24mm, 1/1.76", 1.8µm senzor i optičku stabilizaciju, dok je uz nju širokokutna f/2.2, 123˚ 1.12µm kamera. Video modovi su 4K@30/60fps, 1080p@60/240fps, 720p@960fps.

Što se prednje kamere tiče, ona snima fotografije od 10 mpx (f/2,4) i video pri 4K i 30 fps.

U nastavku pogledajte nekoliko fotografija u raznim situacijama.

Kad se bacimo u radni mod, ovaj telefon je iznimno moćan i na razini svih današnjih flagship uređaja. Imat ćete 8 GB RAM-a te 128 do 512 GB memorije. Testni je primjerak imao 256 GB. Sve to pogoni Snapdragon 8+ Gen1 uz Adreno 730 grafiku. To znači da apsolutno sve radi iznimno glatko i brzo.

Samsung je veliki pomak ove godine napravio s baterijom Flipa. Za razliku od 3300 mAh lani, novi Flip ima 3700 mAh, a uz učinkovitiji čipset ove godine, možete proći kroz jedan dan umjerenog korištenja. Naravno, ekstremna navala na igre i streaming to će drastično srezati, ali ove godine su dodali i podršku za brže punjenje (25W) što znači da ćete se brže oporaviti iz ‘crvenog’, ali morate se sami pobrinuti za punjač jer ga u kutiji nema.