Isprobali smo: Honor Magic 6 Pro s top baterijom i kamerom puca na sam svjetski vrh

Od telefona do telefona Honor nudi sve bolje i zanimljivije uređaje, a novi Magic 6 Pro zasigurno će biti među najboljim telefonima ove godine. Na papiru nudi sve što treba imati današnji flagship, a ima i vlastitu dozu osobnosti kojom se izdvaja od konkurenata. Honor je njegovu globalnu inačicu predstavio u Barceloni na Mobile World Congressu gdje smo ga imali priliku i testirati, a tamo je osvojio i niz priznanja kolega iz stranih medija. Baterija, kamere i niz zanimljivih softverskih rješenja bili su u snažnom fokusu tijekom predstavljanja, a bez sumnje ovo je najbolji uređaj koji je Honor dosad predstavio.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Magic 6 Pro je zadržao dosta sličnosti s prošlogodišnjim Magic 5 Pro modelom, kao što je i karakteristični raspored kamera na stražnjem modulu. Uz to, zadržao je i fine zaobljene linije po rubovima, po čemu se i razlikuje od nekog trenutnog plošnog trenda. Samsung je recimo S24 izravnao i po rubovima, ali i ekran je sada ravan pa je cijeli uređaj ‘kockastiji’. Pa iako na papiru imaju ekrane identičnih dijagonalu, Magic 6 Pro djeluje kompaktnije i zbog zaobljenih rubova ne osjećate kao da se morate boriti s njegovim mjerama. Naravno, minus takvog dizajna je i što su ti sami zaobljeni rubovi ekrana manje iskoristivi za vaše dodire. U svakom slučaju, Magic 6 Pro u ruci ostavlja onaj ‘taman’ dojam. A iako je na stražnjoj strani veliki modul kamera, tijekom nekoliko dana s telefonom, kažiprst bi taman sjeo ispod njega za još ugodnije ležanje u ruci. Testni primjerak imao je staklenu crnu poleđinu, ali dobro je što je matirana pa nije toliki mamac za otiske. Osobno, puno je dojmljivija varijanta sa zelenkastom poleđinom s ‘veganskom’ kožom, koja za razliku od nekih drugih uređaja, djeluje jako ugodno pod prstima. Ima neki ugodni gumirani osjećaj, dok na nekim telefonima taj materijal djeluje jeftino. Sve u svemu, telefon s aluminijskim okvirom djeluje iznimno čvrsto, a Honor ističe da njihova NanoCrystal zaštita ekrana može izdržati pad sa metar i pol na tvrdu površinu poput asfalta. Uz to, ima IP68 razinu otpornosti na vodu i prašinu. Inače, ova zelena varijanta s eko kožom ima i dodatnu prednost u odnosu na crni model, a to je da ima bolji grip s podlogom.

Foto: Honor

Kao što sam spomenuo, dijagonala ekrana je 6,8 inča, kao i na S24 Ultri, a radi se o LTPO OLED ekranu koji ima osvježenje slike od 1 do 120 Hz te 1600 nita svjetline, uz maksimalnu deklariranu svjetlinu od 5000 nita. Povrh svega nalazi se to NanoCrystal staklo koje mu pruža iznimnu zaštitu. Kroz nekoliko dana s telefonom, ekran je jako dobro odrađivao svoj posao, bez obzira koristio ga vani ili u zatvorenom. Kako ima 120 Hz osvježenje, sve animacije, prijelazi između aplikacija i ostali detalji djeluju iznimno glatko i brzo. Primijetit ćete da se na ekranu nalazi nešto širi prorez za kameru, u obliku pilule, a razlog je što se ovdje uz 50 megapikselnu selfie kameru (f/2,0, 22 mm) nalazi i dubinski TOF 3D senzor za biometrijske podatke i dodatnu razinu sigurnosti.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Oko kamere elegantno se proširuje ekran kako bi vam prikazao umanjeni Spotify ili podatke iz poziva. No taj je prostor namijenjen za puno više, a to je Magic Capsule rješenje gdje se proširuje da ponudi dodatne informacije i povezane aplikacije bez potrebe za navigacijom kroz više aplikacija. Magic Portal je još jedno AI rješenje koje pokušava razumjeti poruke i ponašanje korisnika i olakšati vam složene zadatke. Tako primjerice fotografiju iz galerije možete kliknuti i povući u lijevu ili desnu stranu ekrana i otvorit će vam se niz aplikacija u kojima možete odmah tu fotografiju objavili ili poslati nekome. Ili, ako ste u WhatsAppu i netko vam je poslao lokaciju u poruci, samo trebate kliknuti na tu poruku i odvući je na Google Karte u desnom kutu ekrana i odmah će se pokrenuti navigacija. Telefon ima mogućnost i da prati vaše oči pa da samo pogledom obavite neke radnje, no to je funkcija koja je prvo dostupna u Kini. A koliko vjeruju u praćenje pogleda telefonom pokazuje i podatak koji su istaknuli, a to je da telefon može voziti i auto na taj način. Što se samog softvera tiče, tu je MagicOS 8 preko Androida 14 i sve su tu funkcije dobro poznate i raspoređene, a dobro je poznato i da vam u startu telefon instalira neke od aplikacija poput Facebooka, no možete ih lako ukloniti. Ono što me i dalje smeta su sitnice u dizajnu i fontovima koje nisu svugdje ujednačene.

Primjerice, u kontrolnom centru neke funkcije su u dva reda, ali se riječi ne lome pravilno ili ne izgleda potpuno ujednačeno.

Honor navodi i četiri godine ažuriranja Androida, odnosno do Androida 18 te pet godina sigurnosnih ažuriranja.

Magic 6 Pro i hardverski dolazi s impresivnim setom specifikacija, što se i očekuje od telefona u ovom rangu. Tako osnovni model ima 12 GB RAM-a, a kod nas dolazi sa 512 GB memorije. Inače memorija ide od 256 GB do 1 TB. Sve to pogoni moćni Snapdragon 8 Gen3, zajedno s Adreno 750 grafikom i u svemu što stavite pred njega snaći će se bez ikakve greške, a to se odnosi i na igre. Da bi taj moćni hardver adekvatno koristili kroz cijeli dan, Honor je u telefon ugradio ogromnu bateriju od čak 5600 mAh. Radi se o silicijsko-ugljičnoj bateriji, što je omogućilo povećani kapacitet. Usporedbe radi, S24 Ultra ima 5000 mAh. Baterija se može puniti na 80W žičano ili na 66W bežično, što je povećanje brzine punjenja u odnosu na prethodnika. Tijekom nekoliko dana s telefonom, a to je uključivalo dosta fotografiranja i navigacije, redovito bih završio s 40-50 posto kapaciteta. U nekom prosječnom i umjerenom korištenju i to se može produljiti. Primjerice DxoMark ga je svrstao na prvo mjesto na svijetu u svom testu baterije te su istaknuli da je moguće s jednim punjenjem ostvariti više od tri dana s umjerenim korištenjem.

Straga se u impozantnom modulu s kamerama nalaze tri kamera. Glavna kamera od 50 MP ima fizički prilagodljivu blendu od f/1,4 do f/2,0 te je optički stabilizirana. Uz nju je ultraširoka kamera 50 MP (f/2,0) te periskopska telefoto kamera od 180 MP (f/2,6, optički zoom od 2,5x, digitalni zoom od 100x, OIS). Taj digitalni zoom od 100x može vam poslužiti kako bi samo lakše vidjeli što je u daljini, ali za ozbiljne fotografije teško. No hibridni zoom na 5X pa čak i na 10x gdje iz 180 mpx fotografije izvlači sliku daje jako dobre rezultate. Glavna kamera nudi fantastične slike, portretni mod je također odličan s dobro odvojenim pozadinama, a to vrijedi i za noćne portretne fotografije. Sviđa mi se i što boje na noćnim djeluju realno, a dobra je opcija i ‘sportski’ mod, odnosno telefon prepoznaje brze pokrete pa može snimiti fotografiju i prije nego ste pritisnuli okidanje kako bi ulovili oštre objekte. Sprijeda se još nalazi 50 MP kamera (f/2,0) uz koju je i TOF 3D senzor. Inače, kamere nude snimanje videa do 4K i 60fps, a FullHD ide na 240 fps uz gyro-EIS stabilizaciju. Sprijeda je video ograničen na najviše 4K i 30 fps.

