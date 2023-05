Isprobali smo Huawei P60 Pro. Moćna kamera opet je na tronu, doznajemo i kad stiže kod nas

Nakon što su ih nedavno najavili u Kini, Huawei je danas u Münchenu prikazao globalne verzije svojih top modela mobitela, Huawei P60 Pro i preklopni Mate X3, ali i novi sat Watch 4 te osobna računala.

Ovim megalansiranjem cijelog niza uređaja, Huawei je odlučio pokazati da bez obzira na američke zabrane nastavljaju inovirati i razvijati cijeli niz uređaja. Tako su se i pohvalili da imaju 20 istraživačkih centara u Europi te da su prijavili 4505 patenata, što je 27 posto više u odnosu na godinu prije.

Huawei P60 Pro

P serija je Huaweijev fotografski adut i godinama je bila sinonim među mobilnim uređajima za inovacije u fotografiji. Iako sada više nema suradnje s Leicom u izradi leća, Huawei je nastavio inovirati pa tako i P60 Pro nasljeđuje tradiciju P serije kod optičkih sustava.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Tako je P60 Pro opremljen moćnim sustavom kamera. Glavna kamera ima pomičnu blendu od f/1,4 do f/4,0 i snima fotografije od 48 mpx s optičkom stabilizacijom. Uz nju se nalazi i širokokutna kamera s 13 megapiksela te periskopska telefoto kamera s grupom leća od 48 megapiksela s f/2,1 otvorom blende i optičkom stabilizacijom.

Foto: Ivan Hruskovec/24sata

Foto: Ivan Hruskovec/24sata

Ovakav spoj kamera, navode u Huaweiju, isporučuje fantastične noćne snimke s optičkim uvećanjem i pune detalja, no u to ćemo se uvjeriti u detaljnijem testu. Ova telefoto kamera moći će se koristiti i za super makro uvećane fotografije, što bi trebalo rezultatima impresionirati one koji fotografiraju minijaturni svijet oko nas. Iz kompanije navode i da su unaprijedili senzore u telefoto kameri kako bi spriječili trešnju u fotografijama, odnosno kako bi dobili oštrije i jasnije sportske snimke.

Huawei je istaknuo i kako je sa P60 Pro zasjeo na vrh DXOMark ljestvice kao prvi telefon koji je ostvario čak 156 bodova.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Dolazi sa 6,67-inčnim ekranom koji je zakrivljen po svim rubovima, a radi se o LTPO OLED panelu s 120 Hz osvježenjem slike te rezolucijom 1220x2700 piksela. Iznad ekrana nalazi se izdržljivo Kunlun staklo, koje smo vidjeli na Mateu 50 Pro.

Pogoni ga Qualcomm Snapdragon 8 Gen1, procesor prethodne generacije, ali i dalje iznimno moćan čipset. No zbog aktualnog stanja, ovaj je dostupan u 4G varijanti. Povrh Androida nalazi se Emui 13.1 sučelje, a uređaj dolazi s 8/256 ili 12/512 GB memorije.

Telefon dolazi s baterijom kapaciteta 4815 mAh i 88W punjačem u kutiji, no zanimljivo je kako adapter ima USB-A i USB-C utore, jedan iznad drugog. No tako su blizu smješteni da ćete dva uređaja moći puniti istovremeno, ako imate tanke konektore. I da, baterija podržava i 50 W bežično punjenje.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

P60 Pro dolazi crnoj varijanti, no radi se o u mat pozadini. Huawei ističe kako se radi o 'pjeskarenom' staklu, koji ostavlja tanku teksturu koja neće primati otiske prstiju.

Oni koji će htjeti nešto drugačije, imat će na izbor ‘Rococo Pearl’ dizajn. Razvili su dizajn koji na svakom uređaju ostavlja drugačiji uzorak koji uključuje prirodni mineralni biserni prah pa je na taj način i svaki telefon jedinstven. Još će biti i u zelenoj te ljubičastoj varijanti.

Kako doznajemo, on bi na našem tržištu trebao stajati 1199 eura, a u pretprodaju kreće već od srijede.

U nastavku pogledajte nekoliko fotografija s novog P60 Pro

Huawei Mate X3

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Preklopni Mate u najnovijem izdanju je tanji i čvršći i lakši, a Huawei se hvali kako je ovo najtanji i najlakši sklopivi pametni telefon s velikim ekranom. Naime, kad je rasklopljen, X3 je tanak samo 5,3 mm na dijelu gdje nema kamere, dok je lanjski XS2 imao debljinu od 5,4 mm. Sklopljeni X3 tako je debeo 11,8 mm.

Osim ekrana, unaprijedili su i sustav šarki te sustav fotografiranja.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Mate X3 dolazi s ekranom dijagonale 7,85 inča, a radi se o OLED panelu sa 120 Hz osvježenjem,dok je vanjski ekran dijagonale 6,4 inča i također sa 120 Hz panelom koji štiti Kunlun staklo.

Pogoni ga Snapdragon 8 Gen1, a nudit će se u varijantama sa 12 GB RAM-a te 256 GB do 1 TB memorije.

Što se kamera tiče, glavna kamera na X3 je 50 mpx s f/1,8 otvorom blende. Uz nju nalaze se periskopska telefoto kamera s 5x optičkim uvećanjem, što je poboljšanje u odnosu na lanjski model, a tu je i 13 mpx ultraširoka kamera. Vanjski ekran ima još jednu kameru, od 8 megapiksela.

Senzor otiska prsta smješten je na bočnoj strani, a cijeli uređaj pogoni 4800 mAh baterija koja ima 66W punjenje na žicu te podržava 50W bežično punjenje.

On bi trebao stajati 2199 eura.

Oba uređaja dolaze s AppGalleryjem koji je treća najveća trgovina aplikacijama na svijetu, a Huawei ističe da ima 580 milijuna aktivnih korisnika.

Huawei Watch 4

Nakon nedavnog sata Watch Ultimate koji može zaroniti do 100 metara, Huawei je u Njemačkoj predstavio i Watch 4 seriju, koja se sastoji od modela Watch 4 i Watch 4 Pro. Harmony sustav i napredne aplikacije te eSIM podrška dostupni su i ovdje, a sada je još veći fokus na upravljanju zdravljem.

Cijena sata bit će 449 eura, kad stigne naše tržište.

Novi MateBook X Pro

Popularni prijenosnik MateBook X Pro dobio je novu inačicu, a uz njega stiže MateBook 16, prijenosnik s 2,5K ekranom i Intel procesorima 13. generacije.

MateBook X Pro u varijanti sa 16 GB RAM-a i 1 TB diskom stajat će 2199 eura, a MateBook 16s je nešto povoljniji te će stajati 1799 eura.